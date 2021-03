Omofonele „ați” sau „a-ți” se pronunță la fel, dar se scriu diferit, în funcție de context. Vezi când și cum le folosim corect. Când și cum se scrie „ați” ori „a-ți”.

„Ați” sau „a-ți”. Când și cum le folosim corect

Când se scrie „ați”

Se scrie „ați” într-un singur cuvânt atunci când este verb auxiliar, care intră în structura perfectului compus al verbului de conjugat. În cazul acesta, „ați” este urmat de participiul verbului de conjugat, care se recunoaște ușor, deoarece se termină în consoanele „-s” ori „-t”.

Exemple când se scrie „ați”

Voi ați mâncat;

Voi ați dansat;

Ați spus adevărul;

Voi ați mințit;

Voi ați scris acest text?

Ați văzut știrile aseară?

Ați terminat toată lucrarea?

Voi ați cântat acolo:

Voi ați vorbit convingător.

Când se scrie „a-ți”

Se scrie „a-ți” (cu cratimă) atunci când verbul care urmează acestei structuri este la modul infinitiv, deci se termină în vocală și nu în „-s” sau „-t”. Cratima folosită indică rostirea, într-o singură silabă, a prepoziției specifice modului infinitiv -a și a pronumelui, forma neaccentuată „-ți”.

Exemple când se scrie „a-ți”

Am venit pentru a-ți spune ceva;

Ți-am dat caietul pentru a-ți scrie temele;

M-am grăbit pentru a-ți vorbi;

A-ți face un cadou este o plăcere;

Am venit la tine, pentru a-ți spune ce am pățit;

Te rog să iei măsuri în a-ți revizui comportamentul;

A-ți plăcea ciocolata nu înseamnă că trebuie să mănânci toată ziua.

Când se folosește cratima

Cratima este semnul ortografic care are cele mai multe funcții din limba română. Are caracter permanent (exemple: s-a dus, ți-l dă, du-o, las-o, de-a dreptul), dar și accidental (exemple: de-abia, de abia; n-am – nu am).

Cratima leagă

Cuvinte pronunțate fără pauză; anumite prefixe pe baza derivatului, unele interjecții identice, repetate accidental;

Prefixele „ne-” și „re-” și prepoziția de la baza derivatelor, respectiv a compuselor de la cuvinte care încep cu vocala „i-”, atunci când se produce căderea acesteia;

Componentele compuselor cu un grad mediu de sudură. Ale unor locuțiuni și ale structurilor cu anumite substantive și adjective posesive;

și posesive; Articolul hotărât enclitic sau desinența de unele cuvinte greu flexionabile;

Formatul final al numeralelor ordinale și fracționare de numeral cardinal corespunzător scris cu cifre;

Componente ale unor abrevieri.

Cratima desparte

Silabele unui cuvânt pronunțat sacadat;

Segmentele unui cuvânt în cazul despărțirii acestuia la capăt de rând.

Cratima se folosește la

Scrierea cuvintelor compuse;

Scrierea pronumelui personal forma neaccentuată;

Înaintea unui cuvânt;

La sfârșitul unui cuvânt;

Intercalat;

Scrierea pronumelui reflexiv;

Scrierea formelor scurte ale verbului a fi;

Contopirea într-o silabă a două cuvinte.

Citeşte şi:

Voiam sau vroiam – Cum se scrie corect?

Vocale și consoane în limba română. Cum le reții rapid

Cum se scrie corect? Află imediat dacă faci greşeli gramaticale

PARTENERI - GSP.RO Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Imagini din apartamentul groazei de la Onești, locul unde doi muncitori au fost uciși de Gheorghe Moroșan

HOROSCOP Zodiile de Apă. Caracteristici, temperament și relația cu celelalte zodii

Știrileprotv.ro Anunţul OMS care a picat ca o lovitură. Când se va termina, de fapt, pandemia

Telekomsport Dezvăluiri din interior. Ce se întâmplă, de fapt, la clinica lui Gigi Becali. Un medic de acolo a rupt tăcerea

PUBLICITATE Oferta speciale pentru femei, în luna martie (Publicitate)