Incidentul s-a produs vineri seara, în municipalitatea Agios Vassilios, în zona Rethymno. Bărbatul ar fi făcut grătarul în condițiile în care în Creta era în vigoare o interdicție privind aprinderea focurilor, pe fondul riscului ridicat de incendii.

Deși gazda i-a anunțat verbal și în scris pe oaspeți că grătarul este strict interzis din cauza riscului ridicat de incendiu, un turist a ignorat avertismentele și l-a aprins.

Potrivit autorităților, jarul ar fi fost purtat de vânt de la casa de oaspeți până la vegetația din apropiere, unde a izbucnit incendiul.

Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă focul după aproximativ patru ore. Incendiul nu s-a extins pe o suprafață mare.

Bărbatul este cercetat acum pentru incendiere din neglijență.

Turistul urmează să ajungă în fața unui judecător și a unui procuror, care vor decide dacă va fi acuzat și dacă va rămâne în arest sau va fi eliberat condiționat.

Grecia se confruntă în această perioadă cu numeroase incendii de vegetație. De la începutul anului, 297 de persoane au fost arestate pentru provocarea incendiilor, dintre care 267 pentru fapte produse din neglijență și 30 pentru incendiere intenționată. În total, au fost date amenzi de peste 1,1 milioane de euro.

Cei responsabili de incendiile provocate în Grecia riscă pedepse de până la 20 de ani de închisoare și amenzi de până la 200.000 de euro.

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