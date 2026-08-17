Două incendii au izbucnit „aproape simultan” pe insula Salamina

Două incendii de vegetație au izbucnit duminică pe insula Salamina, în apropiere de Atena, Grecia, iar intervenția autorităților a fost rapidă după ce flăcările au ajuns într-o zonă locuită. Un purtător de cuvânt al pompierilor a declarat pentru AFP că „au fost recuperate două cadavre” în zona plajei Peristeria, din sudul insulei.

Cu aproximativ o oră înainte, autoritățile anunțaseră evacuarea a sute de persoane.

„Sunt sute de persoane aflate la plajă și rezidenți permanenți, a fost emis un ordin de evacuare”, a declarat Yiannis Artopios, adjunctul purtătorului de cuvânt al serviciului de protecție civilă, pentru televiziunea publică ERT. Ministerul pentru Protecție Civilă a emis patru ordine de evacuare într-un interval scurt, după ce incendiile au izbucnit „aproape simultan” în Peristeria și Selinia, două zone de coastă populare din sudul și estul insulei.

„Este un incendiu dificil… într-o zonă locuită”, a spus Yiannis Artopios.

Sute de oameni au fost evacuați

Unele drumuri au rămas deschise, iar polițiștii au fost mobilizați pentru a-i îndruma pe oameni către zonele sigure. Potrivit agenției de stat ANA, nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza arsurilor. Salamina se află imediat la vest de Atena și are aproximativ 37.000 de locuitori, dintre care mulți sunt persoane în vârstă. Duminică, plajele insulei erau pline de oameni, potrivit autorităților.

Autoritățile locale au încercat să împiedice extinderea incendiului din Selinia către un munte și, astfel, să prevină unirea acestuia cu celălalt focar.

„Focul ardea în pădure de pini și în zone cu vegetație arbustivă”, au precizat autoritățile.

Aproape 200 de pompieri au fost mobilizați

Serviciul de pompieri a mobilizat aproximativ 200 de pompieri, aproape 50 de autospeciale, șase avioane și șapte elicoptere. Alte echipaje au fost aduse de pe continent pentru a sprijini intervenția.

Garda de Coastă elenă a trimis șapte nave de patrulare în zonă. Mai multe ambarcațiuni private, inclusiv feriboturi, au fost, de asemenea, puse la dispoziție pentru operațiunea de evacuare.

„Până acum, aproximativ 90 de persoane au fost evacuate pe mare”, a declarat pentru ERT purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Theofanis Balatsoukas.

Serviciul de pompieri a trimis, de asemenea, două nave pentru a sprijini intervenția.

Incendiul de pe insula Skyros, aproape controlat

Incendiile de pe Salamina au izbucnit în contextul în care Grecia s-a confruntat cu mai multe incendii de vegetație importante începând de la sfârșitul lunii iulie, alimentate de vânturile neobișnuit de puternice.

Anterior, pompierii reușiseră în mare parte să țină sub control un incendiu izbucnit pe insula Skyros din Marea Egee, potrivit unui reporter AFP aflat la fața locului.

În ultimele 24 de ore au izbucnit 34 de incendii în diferite zone ale Greciei, potrivit serviciului de pompieri. Cinci pompieri și-au pierdut viața până acum. Printre victime se numără un pilot danez, care a murit la începutul acestei luni într-o coliziune în aer între două elicoptere Bell, în timp ce acestea participau la stingerea unui incendiu în apropiere de Atena.

Potrivit Ministerului pentru Protecție Civilă, luni urma să fie prima zi din ultimele 10 în care nicio zonă a Greciei nu ar fi fost încadrată peste nivelul 3 pe scara națională de risc de incendiu. Scara are cinci niveluri, nivelul 5 reprezentând riscul maxim.

Incendiile de pe insula Salamina au izbucnit la câteva zile după ce turiştii şi locuitorii au părăsit satele din regiunea Halkidiki, din nordul Greciei, pe măsură ce un incendiu de pădure alimentat de rafale puternice de vânt a cuprins case şi copaci în apropierea unei staţiuni.

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