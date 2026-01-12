Val de Vie, Africa de Sud

Situată la 60 km de Cape Town, stațiunea Val de Vie promite o experiență de lux ce combină wellness-ul, natura, sportul și gastronomia. Printre proprietățile disponibile se numără un apartament de la parter, complet mobilat, cu două dormitoare, două băi și locuri de parcare. „Tot ce trebuie să faceți este să despachetați”, spune Cocquyt. Prețul proprietății este de 435.000 euro.

Emerald Dreams, Turcia

Piața imobiliară din Turcia oferă oportunități avantajoase datorită scăderii prețurilor. Complexul Emerald Dreams din Avsallar, la 22 km de Alanya, include facilități precum piscine interioare și exterioare, jacuzzi, saune, terenuri de tenis și chiar un home cinema. Un apartament cu două dormitoare și două băi, de 90 mp, situat la etajul al doilea, este disponibil, iar prețurile reflectă raportul calitate-preț excelent. Prețul proprietății este de 175.000 euro.

Dubai: bijuterii arhitecturale

Dubai rămâne o destinație de top pentru investiții imobiliare. Un apartament de 88 mp, situat pe insula Dubai la etajul cinci, cu o terasă de 20 mp, va fi livrat în primul trimestru al anului 2028. Mobilierul va include piese de la branduri renumite, iar locația este ideală pentru cei care apreciază luxul. Prețul proprietății este de 1.233.065 euro.

Algarve, Portugalia

În Alcantarilha, Algarve, un apartament de 110 mp din complexul Amendoeira Golf oferă două dormitoare, două băi și un plan deschis pentru living și bucătărie. Proprietatea construită în 2012 include și un loc de parcare subteran, iar accesul la piscina comună și terenul de golf cu 18 găuri o face atractivă pentru închiriere. Prețul proprietății este de 375.000 euro.

Sunny Days, Grecia

Complexul rezidențial Sunny Days de pe coasta sudică a Cretei intră acum în faza a cincea. Bungalouri cu un dormitor și jacuzzi sunt disponibile de la 140.000 de euro, iar vilele cu trei dormitoare, care includ piscină privată, încep de la 278.000 de euro. Livrarea noilor locuințe este estimată în 18 luni.

Proiectul Allure, Spania

În apropierea rezervației Las Salinas din Spania, proiectul Allure, aflat în construcție, oferă apartamente de lux în trei turnuri rezidențiale. Prețurile pentru apartamentele cu două sau trei dormitoare pornesc de la 698.000 de euro, iar penthouse-urile de la etajul 16 costă de la 1.672.000 de euro. Complexul va include piscine interioare și exterioare, zone de wellness și terenuri de padel. Finalizarea este prevăzută pentru 2028.

Los Alcázares, Costa Cálida, Spania

În Costa Cálida, apartamentele recuperate de bănci reprezintă o șansă unică pentru cei care doresc o reședință la mare. Construite în 2009, dar neocupate, apartamentele au prețuri competitive: de la 110.000 de euro pentru un dormitor și 130.700 de euro pentru două dormitoare. Proprietățile dispun de loc de parcare subteran și spațiu pentru depozitarea bicicletelor.

Elviria, Marbella, Spania

Un nou complex exclusivist în Elviria, Marbella, propune 88 de duplexuri cu două sau trei dormitoare, terase generoase și grădini private. Prețurile pentru unitățile din prima fază variază între 740.000 și 1.020.000 de euro. Proiectul oferă facilități precum patru piscine, o sală de sport modernă și un spațiu de coworking, cu finalizare estimată pentru 2028.

Golf del Sur, Tenerife, Spania

Un apartament de 70 mp din Golf del Sur Resort, Tenerife, este o opțiune excelentă pentru cei interesați de închiriere. Acesta dispune de o terasă mare de 34 mp, renovări recente și mobilier inclus. „Principalul avantaj al acestei proprietăți este priveliștea spectaculoasă spre mare și piscină”, conform lui Cocquyt. Prețul proprietății este de 289.000 euro.

Indiferent de preferințe sau buget, aceste destinații oferă oportunități diverse pentru a petrece iarna într-un climat cald sau pentru a face o investiție pe termen lung.

