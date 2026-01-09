Patru destinații de vacanță din Europa pe care să le vizitezi în 2026

Noul an a început, iar odată cu luna ianuarie vin și rezoluțiile și obiectivele pentru următoarele 12 luni. Nu de puține ori, oamenii pun pe listă vacanțele și mai ales destinațiile pe care își doresc să le vadă în anul respectiv.

Dacă nu aveți încă lista pregătită pentru 2026, există câteva locuri din Europa pe care ar fi bine să nu le ratați. CNN a întocmit topul destinațiilor de vacanță pentru 2026, iar noi am ales câteva locuri spectaculoase din Europa, în care puteți ajunge ușor de la București.

Patru destinații spectaculoase de vacanță din Europa pe care să le vizitezi în 2026
Aragon atrage turiștii cu peisajele sălbatice din Teruel, oraș renumit pentru șunca serrano și parcul tematic Dinopolis. Foto: Shutterstock

Aragon (Spania), locul unde poate fi admirată o eclipsă totală de Soare

Regiunea Aragon, situată între Madrid și Barcelona, este locul ideal pentru a observa eclipsa totală de soare care va traversa nordul Spaniei pe 12 august 2026, potrivit sursei citate mai sus. Capitala sa, Zaragoza, oferă o incursiune în 2.000 de ani de istorie, de la ruine romane la arhitectura Mudéjar, recunoscută de UNESCO.

Orașul este, de asemenea, locul de naștere al pictorului Francisco Goya, iar muzeul dedicat acestuia speră să se redeschidă în 2026, pentru aniversarea a 280 de ani de la nașterea artistului. Parcul Național Ordesa y Monte Perdido, recunoscut de UNESCO, este un loc ideal pentru admirarea stelelor, datorită poluării luminoase scăzute și peisajului montan spectaculos.

Patru destinații spectaculoase de vacanță din Europa pe care să le vizitezi în 2026
De la București la Bruxelles, cu avionul, sunt doar 2 ore și 45 de minute, iar mai multe companii operează zboruri directe. Foto: Shutterstock

Bruxelles (Belgia), o capitală culturală în plină ascensiune la doar câteva ore de România

Cunoscut drept „capitala Europei”, Bruxelles își va consolida poziția pe scena culturală în 2026, odată cu deschiderea mult așteptată a Kanal Centre Pompidou, în noiembrie.

Acest nou centru cultural, realizat în parteneriat cu faimosul Centre Pompidou din Paris, va include spații de galerie impresionante, un restaurant pe acoperiș și arhiva istorică CIVA.

Orașul oferă numeroase atracții artistice, de la Muzeul Benzii Desenate, care explorează moștenirea artistică a Belgiei, la arta stradală vibrantă și târgul de artă contemporană Art Brussels. Printre atracțiile clasice se numără Galeriile Regale Saint-Hubert, Atomium și zonele noi din nordul orașului, unde hotelurile The Standard și The Hoxton oferă cazare modernă și opțiuni culinare de top.

Patru destinații spectaculoase de vacanță din Europa pe care să le vizitezi în 2026
Devon se învecinează atât cu Canalul Mânecii, cât și cu Marea Celtică, ceea ce îi oferă peisaje foarte diferite: plaje liniștite și stațiuni elegante în sud și coaste sălbatice. Foto: Shutterstock

Devon (Marea Britanie) este considerat „omagiul unei regine literare”

Devon, din Marea Britanie, este considerat „omagiul unei regine literare” Anul 2026 marchează 50 de ani de la moartea Agathei Christie, celebra scriitoare originară din Devon. Evenimentul va fi comemorat printr-o expoziție grandioasă la British Library din Londra, dar și printr-un festival dedicat în Torquay, orașul său natal, în septembrie.

Vizitatorii pot descoperi locuri emblematice pentru viața și opera autoarei, precum casa sa de vacanță Greenway House, Ugbrooke House, unde l-a cunoscut pe primul soț, sau insula Burgh, unde obișnuia să scrie. În plus, nu ratați tradiționalele ceaiuri englezești cu scone, smântână clotted și gem, servite în stil autentic din West Country.

Patru destinații spectaculoase de vacanță din Europa pe care să le vizitezi în 2026
Statuia din bronz a polițistului „Toripolliisi”. Foto: Shutterstock

Oulu (Finlanda) este locul care te va cuceri și vara, dar și iarna

Oulu, orașul din nordul Finlandei, este una dintre Capitalele Europene ale Culturii în 2026. Destinația oferă o combinație unică de natură și cultură, cu aproape 200 de evenimente planificate în cadrul Oulu2026.

Un punct culminant va fi festivalul de muzică electronică Frozen People și premiera musicalului „Snowball”.

Oulu impresionează cu peisajele naturale ale parcului Hupisaaret și cu saunele plutitoare unice din râul Oulujoki. Printre atracțiile emblematice se numără statuia din bronz a polițistului „Toripolliisi” și Catedrala orașului, construită în secolul al XVIII-lea. De asemenea, orașul este un loc ideal pentru admirarea Aurorei Boreale, un spectacol care atrage turiști din întreaga lume.

Odată ce ați stabilit lista de destinații de vacanță pentru noul an, ar fi bine să știți și care sunt locurile pe care nu le puteți vizita în 2026. Trei dintre aceste destinații se află chiar în Europa.

