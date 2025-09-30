Licitație pentru un loc în avion „fără vecini”

Mai exact, Virgin Australia a introdus opțiunea de a licita pentru „locuri fără vecini” pe anumite rute interne și internaționale scurte, potrivit Euronews.

Pasagerii care au un bilet la clasa economică pot participa la licitație prin aplicația companiei.

Ofertele pornesc de la 30 de dolari australieni, aproximativ 17 euro, iar câștigătorii sunt anunțați cu cel puțin două ore înainte de zbor.

Dacă locul respectiv este ocupat de alt pasager, suma licitată este rambursată integral.

Clienții pot licita doar dacă rezervarea include maximum doi pasageri și doar pentru un singur loc.

Oferta nu include bagaj suplimentar, iar pasagerii din clasele Economy X și Business nu sunt eligibili.

Opțiunea este deja disponibilă pe rute precum Melbourne – Adelaide, Brisbane – Sydney și Sydney – Perth, urmând să fie extinsă.

Virgin Australia a introdus opțiunea de a plăti pentru locul din mijloc liber, după ce un sondaj din 2023 a arătat că 42% dintre clienți ar plăti pentru acest confort pe zboruri internaționale, iar peste o treime ar face la fel pe zboruri interne mai lungi de trei ore.

Ce fac companiile aeriene europene

Air France permite pasagerilor să rezerve exclusiv până la trei locuri adiacente prin opțiunea „Loc gol – Spațiul meu suplimentar”, tarifată în funcție de destinație.

Lufthansa oferă alternativa „Loc alăturat gratuit” pe rutele europene și intercontinentale, dar și „Rând de locuri de dormit” pe zborurile lungi, care oferă pasagerilor un rând complet de trei sau patru locuri la clasa economică pe zborurile lungi.

Aceasta opțiune include un set special cu saltea, pernă și pătură de calitate Business Class, contra unei taxe cuprinse între 159 și 229 euro pe segment.

Clienții pot rezerva un loc de dormit doar la check-in sau la poartă, înainte de îmbarcare, în funcție de disponibilitate. Rezervarea în avans nu este disponibilă.

Recent, Lufthansa a anunțat că va da afară mii de oameni, iar piloții ar putea intra în grevă.

Pe măsură ce va crește cererea pentru mai mult spațiu și confort, companiile aeriene găsesc noi modalități de a monetiza unul dintre cele mai râvnite „luxuri” ale zborului: un loc liber lângă tine.