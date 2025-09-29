Cel mai mare grup aerian din Europa a declarat că măsură va viza în principal posturile administrative, nu funcțiile operaționale, urmând să fie disponibilizați în principal angajați din Germania, până în 2030, potrivit AFP. Lufthansa include și companiile aeriene Eurowings, Austrian, Swiss și Brussels Airlines.

Prin această decizie, Lufthansa încearcă să demonstreze pieței angajamentul său față de creșterea eficienței. Grupul a emis două avertismente privind profitul în 2024, în contextul în care s-a confruntat cu provocări legate de forța de muncă și creșterea costurilor. Acesta a promis investitorilor că va implementa un program ambițios de redresare în următorii ani.

Grupul aerian intenționează să reducă personalul administrativ cu 20% în următorii ani, au declarat două surse apropiate situației pentru Reuters.

Concedierile ar avea un impact asupra întregului grup, nu doar asupra companiei aeriene principale, a declarat o a treia sursă care are cunoștință despre discuții. De asemenea, o grevă a piloților rămâne o posibilitate.

Lufthansa este cea mai mare companie aeriană germană și unul dintre cele mai importante grupuri aeronautice din Europa. A fost înființată în 1953 și are sediul central în Köln, Germania, cu baza principală de operațiuni la Aeroportul Frankfurt.

Rețeaua de zbor acoperă aproximativ 222 de destinații în 77 de țări, pe patru continente. Grupul Lufthansa are peste 40.000 de angajați.

Lufthansa operează zboruri către și din România, inclusiv rute precum București-Frankfurt, cu aproximativ 18 zboruri săptămânale.

