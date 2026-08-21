De la concedierea a 900 de oameni la pierderea propriului post

Garg este unul dintre cei mai cunoscuți directori din industria americană a creditelor ipotecare, dar notorietatea sa nu a venit din rezultatele financiare. În decembrie 2021, cu puțin timp înaintea sărbătorilor de iarnă, el a convocat aproximativ 900 de angajați Better într-o ședință pe Zoom și le-a spus că sunt concediați. Înregistrarea a devenit virală, iar modul în care au fost făcute disponibilizările a provocat un val uriaș de critici.

Acum situația s-a întors și, după aproape 10 ani petrecuți la conducerea Better, Garg nu mai este CEO și încearcă să convingă acționarii că trebuie să primească din nou postul.

Better a ajuns de la o evaluare de 8 miliarde de dolari la aproximativ 300 de milioane

În spatele luptei pentru funcția de CEO se află însă o companie care a pierdut enorm din valoare. În perioada de boom a refinanțărilor din timpul pandemiei, când dobânzile ipotecare din SUA coborâseră sub 3%, Better ajunsese la o evaluare de aproximativ 8 miliarde de dolari. Astăzi, valoarea de piață a companiei este de aproximativ 300 de milioane de dolari. Declinul a fost abrupt. Vânzările anuale au coborât de la aproximativ 1,5 miliarde de dolari în 2021 la numai 70 de milioane de dolari în 2023. Tot în 2023, fuziunea prin care Better a ajuns pe bursă a fost urmată de o prăbușire cu 93% a acțiunilor, iar compania a continuat să înregistreze pierderi.

În anii în care Garg a condus Better, firma s-a confruntat și cu un proces intentat de un avertizor de integritate, ulterior abandonat, precum și cu o investigație a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, SEC. Ancheta nu s-a încheiat cu măsuri împotriva companiei. Garg susține însă că situația începuse să se schimbe înainte ca el să-și piardă postul. Pentru 2026, fostul CEO estimează vânzări de aproximativ 200 de milioane de dolari.

„Suntem aproape de profitabilitate”, a spus el.

A adus inteligența artificială în procesarea creditelor

Una dintre soluțiile pe care Better a mizat pentru reducerea cheltuielilor a fost inteligența artificială. Compania a început să folosească modele AI pentru procesarea creditelor ipotecare, iar Garg susține că tehnologia poate face într-un timp mult mai scurt operațiuni care ar necesita în mod normal munca a zeci de angajați timp de mai multe zile. Better a încheiat și un parteneriat cu Neo Home Loans. Potrivit lui Garg, productivitatea s-a dublat, iar costurile pentru acordarea creditelor au scăzut cu 50%.

CNN notează că Intuit, Coinbase și OpenAI au încheiat în acest an parteneriate cu Better pentru servicii ipotecare. Compania și-a extins în paralel și activitatea de creditare garantată cu valoarea locuințelor. Tocmai aceste rezultate sunt argumentul pe care Garg îl folosește acum pentru a cere funcția înapoi: spune că Better era foarte aproape de profit atunci când a fost înlăturat.

Omul care l-a înlocuit intrase în consiliu cu doar o săptămână înainte

Schimbarea conducerii s-a produs extrem de rapid. Daniel Lewis îl abordase pe Garg cu aproximativ șase luni înainte și îi prezentase mai multe idei pentru reducerea costurilor și îmbunătățirea rezultatelor Better, potrivit CNN. Pe 27 iulie 2026, Lewis a intrat oficial în consiliul de administrație al companiei. O săptămână mai târziu, Garg nu mai era CEO, iar Lewis îi luase locul în calitate de director general interimar. Fostul șef al Better spune acum că nu și-a dat seama ce urmărea Lewis.

„Bănuiesc că și-a dorit dintotdeauna să devină CEO. Consiliul a făcut o greșeală”, a declarat Garg.

Better și Daniel Lewis nu au răspuns solicitării CNN de a comenta aceste acuzații. Lewis a transmis însă, într-un mesaj publicat pe X la o zi după schimbarea conducerii, că Garg a avut un rol decisiv în construirea Better și că merită respect pentru ceea ce a creat.

Acțiunile Better au mai pierdut 45% după plecarea lui Garg

Schimbarea CEO-ului nu a oprit declinul acțiunilor. De când Daniel Lewis a preluat conducerea, titlurile Better au scăzut cu aproximativ 45%, potrivit CNN. Chiar înainte ca plecarea lui Garg să fie anunțată, acțiunile companiei pierduseră deja peste 16% de la începutul anului. Garg susține că mai mulți investitori l-au contactat după înlăturarea sa și i-au cerut să încerce să revină.

El nu a dispărut complet din conducerea Better: a rămas membru al consiliului de administrație și afirmă că, alături de un grup de investitori vechi care dețin acțiuni din clasa B, cu drepturi speciale de vot, are suficientă putere pentru a câștiga disputa. Fostul CEO și-a angajat un avocat și a trimis consiliului de administrație o scrisoare oficială prin care cere să fie reinstalat.

Oferta lui Garg: 1 dolar pe an până când compania face din nou profit

Pentru a-și recupera postul, Garg pune pe masă și o ofertă neobișnuită. Spune că este dispus să conducă Better pentru un salariu de numai un dolar pe an și să păstreze această remunerație simbolică până când compania va reveni pe profit. După ce obiectivul ar fi atins, spune că ar fi pregătit să predea din nou funcția de CEO.

Garg a recunoscut pentru CNN că, în cei aproape zece ani petrecuți la conducerea Better, compania nu și-a pus întotdeauna planurile în aplicare așa cum și-ar fi dorit. Și admite că unul dintre episoade îl va urmări probabil mult timp: momentul în care a concediat aproximativ 900 de oameni printr-un apel pe Zoom.

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