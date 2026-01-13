Serviciul va fi disponibil pentru achiziție pe rute selectate către și dinspre Budapesta, București Otopeni, Varșovia, Londra Luton, Londra Gatwick și Roma Fiumicino.

Atunci când un client optează pentru WIZZ Class, unul dintre locurile din mijloc din primul rând (1B sau 1E) va fi rezervat pe durata zborului. Această zonă oferă spațiu suplimentar pentru picioare, permițând relaxare sau lucru confortabil în cadrul cabinei cu o singură clasă.

Serviciul poate fi adăugat în timpul procesului de rezervare pentru pachetele Smart și Plus, care includ îmbarcare prioritară și bagaj de mână de 10 kg.

„WIZZ Class este o opțiune premium disponibilă exclusiv în timpul procesului de rezervare. (..) WIZZ Class este conceput pentru călătorii care doresc un confort fără complicații. Este o modalitate simplă de a vă îmbunătăți experiența de zbor, disponibilă numai în momentul rezervării.”, aflăm de pe site-ul companiei.

În plus, pasagerii care aleg WIZZ Class beneficiază de blocarea locului din mijloc, precum și de o băutură nealcoolică și o gustare gratuită.

Ce presupune noul serviciu Wizz Class Foto: Captură Wizz Air

„Călătoriile de afaceri sunt în creștere în rețeaua noastră și am ascultat cu atenție ce își doresc pasagerii,” a declarat Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer în cadrul Wizz Air.

„Aceștia cer puțin mai mult spațiu și rapiditate, dar nu vor să plătească tarifele practicate de companiile aeriene tradiționale pentru clasa business.”

Ideea nu este nouă, o companie din Australia a introdus opțiunea de a licita pentru „locuri fără vecini” pe anumite rute interne și internaționale scurte.

Compania aeriană Wizz Air pregătește și extinderea rețelei de zboruri din România în 2026, inclusiv din Cluj-Napoca către Antalya și Berlin, precum și din București Otopeni către Kefalonia.

Wizz Air operează în prezent 214 rute din 14 aeroporturi din România, conectând pasagerii cu 82 de destinații din 27 de țări, și plănuiește să continue creșterea capacității și a rețelei în următorii ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE