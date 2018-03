La aproape 30 de ani de la înființarea Taraf de Haidouks, Anghel “Caliu” Gheorghe, liderul trupei din Clejani, a început un nou proiect în care a cooptat o parte din foștii colegi: Taraf de Caliu. Lucrează deja la un nou album în care ingrediente de bază sunt magia strămoșească și inovația din studioul ultramodern al lui Andrei Dinescu. Pentru că fiul poetului Mircea Dinescu e producătorul noului taraf și se simte ca peștele în apă lângă lăutari. Că doar nu degeaba studiază limba romani la facultate.

Dacă întrebi pe o stradă din Paris de Taraf de Haidouks, toată lumea știe de ei. Japonezii s-au arătat și ei fascinați de sound-ul unic, venit din străfundurile Clejanilor, iar Johnny Depp i-a dus la el acasă, spunând că muzica lor e cea mai bună din lume. Caliu și ai lui au cântat de i-au făcut să plângă până și pe socrii de atunci ai lui Depp, părinții Vanessei Paradis!

Vremurile acelea s-au dus, iar Taraf de Haidouks a intrat într-o perioadă de inactivitate, odată ce se stingea din viață “creierul” tarafului, belgianul Stephane Karo. Ca pasărea Phoenix, Caliu s-a scuturat de cenușă și a început, de ceva timp, un nou proiect. La cei 58 de ani e încă plin de energie. Și, de fapt, dorința lui e să fie ascultat și de români. “Ne ascultă străinii, pentru că în România suntem mai puțin cunoscuți. Dar afară, pe scenele lumii, am demonstrat că suntem maeștri”, spune Anghel “Caliu” Gheorghe, fără modestie. Era nevoie să ne descoperim și pentru publicul de aici, mai zice el. Pentru că, nu-i așa? Oricât ar umbla, lăutarii se întorc întotdeauna acasă.

Andrei Dinescu, onorat să stea cu lăutarii

La 4 ani, Andrei Dinescu începea să studieze vioara. Mircea Dinescu l-a dus la marele Ion Voicu pentru câteva lecții. Copilul era talentat de mic și a încercat, de atunci, toate instrumentele posibile. De ceva vreme s-a aplecat spre…manele și, cumva teribilist, dar plin de entuziasm, se declară rocker manelist. Are plete și un lanț mare îi atârnă la gât, până spre brâu. Un tânăr complet atipic dar care e pasionat de romi și de cultura lor. Visează să vorbească pe țigănește cândva. Poate peste 3 ani, când termină facultatea, unde studiază limba romani! Și-a făcut un studio de înregistrări și a devenit producător.

Proiectul momentului este Taraf de Caliu, iar conceptul de la care a plecat Andrei Dinescu e de a lipi două lumi – gagiii și țiganii. “Când cântă Caliu, eu fur tot ce pot. Am făcut un studio bun, care poate să îi preia, să le pună în evidență valoarea. În lumea muzicii lăutărești lipsesc câteva elemente care există în lumea muzicii de gagii, cum ar fi ingineria de sunet. Eu vreau să aduc plus valoare din lumea pe care am accesat-o eu ca să pun în valoare lumea estică și muzica balcanică. Ideea este să se ajute lumile-astea”, spune Andrei Dinescu.

Primul videoclip se bucură de succes

În urmă cu câteva zile a fost lansat și primul videoclip al noului taraf – Rustem, după o piesă mai veche a lor. Numele vine de la un dans oltenesc bărbătesc. A prins bine la public, semn că muzica de taraf și numele lui Caliu atrag. De altfel, grupul a cântat în cele mai inedite locuri, de la festivaluri de jazz, până în cluburi de hipsteri și peste tot au avut succes. E o muzică ce prinde la toate categoriile de public, în special la intelectuali, ne spune și Larisa Perde, impresar și manager al tarafului. Ca și Andrei Dinescu, ea leagă “skill-urile” zilei de azi cu lumea veche a lăutarilor. Misiune grea, dar pare o fire răbdătoare. Cu toții formează un grup …exotic, de unde și atracția pe care o exercită. “Este ultima generație de lăutari autentici. Albumul pe care îl vom scoate va fi unul de tip heritage – un fel de album muzeu, dacă vrei. Vor avea succes și în România, sunt sigură. Ei, practic, au plecat de la Clejani din sat direct în străinătate, fără să treacă prin București. Acum e timpul să cânte și aici”, explică Larisa.

Videoclipul Rustem, desi e o piesă veche a lor, adună câte o mie de vizionări pe zi. În imagini apare echipa în actuala ei componență: Gheorghe “Caliu” Anghel, Robert Anghel – ambii la vioară, Ionică Tănase, țambal, Marius Manole, acordeon, Viorica Rudăreasa voce, Sile Neacșu contrabas. În clip apar și invitații tarafului, Filip Simeonov – clarinet, Adrian Pankistu la clape, Ionuț Răgălie, acordeon.

Sacoul de la Johnny Depp e în șifonier

Caliu se pot mândri că au fost acasă la Johnny Depp – urmare a colaborarii lor la filmul “Omul care plânge”. A fost tratat ca un star, iar Depp i-a făcut multe daruri, inclusiv un joben și un sacou. Gest simbolic drag lăutarilor care, se știe, își dau haina de pe ei. Sacoul stă și azi bine merci în șifonierul lui Caliu, din Clejani. Jobenul însă l-a dat – că doar dar din dar se face rai – și e acum în dulapul din Belgia al unui fost coleg de taraf. Acum câteva zile Gheorghe Anghel a împlinit 58 de ani și l-am întrebat ce cadouri a primit. Ne-a spus că a primit de la colegi șampanie și whisky. Și de la una dintre fiicele lui, care e plecată din țară – a primit, prin curier, un costum Giani Versace. Crem, frumos. La fix pentru seria de concerte de lansare a noului album.

