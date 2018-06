Cristi Brancu dă de pământ cu Tristan Tate. “Se bucură de această revărsare de interes”

În urmă cu câteva zile, Cristi Brancu a intrat într-un război deschis cu Bianca Drăgușanu. Acum, prezentatorul de televiziune a comentat pe seama noului iubit al acesteia, Tristan Tate.

“Avem o mamă care nu prea este prezentă. Pentru că o vedem alături de Tristan tate toată ziua bună ziua, botic în botc. Iar Tristan Tate este atât de îndrăgostit încât trebuia să participe, pe 22 iunie, la nunta surorii lui și nu s-a dus. Pentru că a apărut doamna și era chiar ziua de vineri. Ori, vineri el trebuia să meargă la mare împreună cu Bianca Drăgușanu, să fie frumos, să fie bine, să fie filmat pe autostradă în timp ce îi făcea cele mai frumoase declarații. Sigur că ar fi putut să o ia în America pe Bianca Drăgușanu, dar ea are contract. Și în orice caz erau multe lucruri despre care am povestit și care urmau să se întâmple aici. Prin urmare, el a renunțat la lucrul acesta, mai ales că în America, totuși, o nuntă a surorii nu îi asigura o mediatizare așa cum și-a dorit mereu.

Așa cum și-a dorit în Anglia, când a participat și el, la rândul lui, la un reality-show, un fel de Supraviețuitorii… Puteți vedea imagini pe internet cu el încercând să devină vedetă. Deci el acum este în procesul pe care și l-a dorit foarte mult, să devină vedetă, să fie și el important și să conteze în această lume, pentru că, de ce nu, poate să fie o lume foarte interesantă, pentru că poate să-i fie deschise anumite porți…

Astăzi am încercat și chiar am reușit să luăm legătura cu un reporter cheie de la cotidianul The Sun și am vrut și noi să aflăm cine este Tristan Tate în Anglia. Răspunsul a fost simplu: nobody (nimeni). Știi, este fratele lui Andrew Tate, care a fost la Big Brother UK. Așa, și? Știi că el este aici prezentat ca multimilionar. La care cel de la The Sun a spus: o fi făcut el ceva rău de este prezentat ca multimilionar. În fine, el nu este foarte cunoscut, ceea ce pare în România ca fiind el un erou al luptelor din ring se pare că nu este atât de interesant rolul acesta în presa britanică, în presa britanică care contează. Probabil că la rubrica de sport, în colț, ar putea să fie cunoscut.

Deci, el se bucură de această mediatizare, se bucură de această revărsare de interes pe care cu siguranță că o înțelege și din acest motiv ea, Bianca Drăgușanu, este regina lui. Pentru că ea este regina care propulsează, repetăm, a avut profesori extraordinari de mediatizare, de la Cătălin Botezatu încoace, care au învățat-o cum să potențeze fiecare subiect. Pe ea o ajută foarte tare. Ea avea nevoie de o resuscitare, dincolo de faptul că această relație nu mai mergea (n.r. cea cu Victor Slav).

Pe de altă parte, vorbim despre copil. Și aici spuneam că Victor își dorește și el să își intre în rolul de tată. Evident că în momentul în care sunt doi părinți despărțiți, apare ideea de program de vizitare. Și toate aceste lucruri care apar în acest moment în presă, atenție mare, sunt pregătite pentru ca Victor, ca de obicei, să stea în locul lui, acolo. Deși el de acolo este vocal, chiar dacă spune, Bianca Drăgușanu, ca regină pe tabla de șah, știe întotdeauna cum să miște și cum să așeze lucrurile”, a afirmat Cristi Brancu pe canalul său de Youtube.

“Pentru Bianca este cu beneficii, toată lumea vorbește de ea și ea se simte cum era pe vremuri, o fată, o femeie, cea care dă primele pagini, cea care adună toată lumea. Domne, adună. E foarte clar că face vizualizări… E cu beneficii pentru toată lumea, pentru Tristan da, pentru fratele lui da, pentru Bianca da, inclusiv pentru fetele care sunt date ca fiind iubitele lui Tristan…” a mai spus el.

Bianca Drăgușanu a apărut pentru prima oară la TV în urmă cu ani, la emisiunea Din Dragoste, pe care o prezenta Mircea Radu. A devenit cunoscută în lumea mondenă după ce s-a aflat de relația sa cu designerul Cătălin Botezatu. Ulterior, a avut o relație cu fostul fotbalist Adrian Cristea. Bianca Drăgușanu a fost căsătorită pentru o scurtă perioadă de timp, cu Victor Slav. După ce și-au reînnodat relația, din povestea lor de dragoste a rezultat o fetiță, Sofia Natalia. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou de curând. În prezent, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate.

Citește și: Previziuni astrologie pentru perioada 30 iunie – 6 iulie 2018. Chiron va intra în mișcare aparent retrogradă