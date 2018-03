Adela Popescu a rămas singură, fără Radu Vâlcan. “Mă simțeam ca după o despărțire”

Adela Popescu a mărturisit cum a reacționat în momentul în care a aflat că partenerul ei de viață, Radu Vâlcan, va sta pentru o perioadă mai lungă de timp în Thailanda, acolo unde filmează pentru show-ul Insula Iubirii, pe care îl prezintă la Antena 1.

Adela Popescu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc alături de prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună un băiețel, Alexandru.

Adela Popescu, care a vorbit recent despre experiențele care au traumatizat-o, a rămas singură, fără partenerul de viață după ce acesta a plecat în Thailanda, la filmări, pentru o perioadă de timp mai lungă.

Pe blogul său, vedeta a povestit despre cum s-a simțit și ce trăiri a avut când a aflat că va rămâne singură.



“Când am aflat că Radu va pleca în Thailanda pentru o perioadă mai lungă decât de obicei am simțit cum cade cerul pe mine.

Dincolo de dorul nemăsurat pe care îl testasem și în anii trecuți, nu știam cum mă voi descurca fără momentele noastre în trei de care devenisem dependentă. Îmi creau un sentiment de securitate atât de necesar în viața noastră zbuciumată și haotică. Eu sunt genul de om ce se “sprijină” pe cafeaua de dimineață, pancake-ul din weekend, înghețata și serialul de la culcare, paharul de vin de pe terasă, prânzul de după emisiune cu colegii etc.

Toate îmi servesc drept ancore.



Și…ce s-o mai dăm cotită, îmi și place să mănânc. ?



Una peste alta, asta era situația, trebuia să mergem mai departe.



Sunt teribil de norocoasă avându-i pe ai mei părinți aproape de noi, e drept, așadar grija celui mic în orele în care sunt la emisiune sau în vreo întâlnire, plus siguranța din timpul nopții, sunt îndeplinite cu succes de ei, totusi…ce să fac cu mine fără el?

Mă simțeam că după o despărțire, atunci când, dincolo de durerea pierderii omului drag, cel mai tare te marchează schimbarea stilului de viață cu care erai atât de obișnuit.



Dar fire optimistă cum mă găsesc am luat perioada aceasta că pe un proiect. Ce am de făcut? Cât? Când?”, a povestit Adela Popescu.