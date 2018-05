Adina Buzatu este o femeie împlinită, care a îmbinat cariera cu familia. Este o stilistă renumită, dar și o mamă tânără. La 41 de ani, Adina Buzatu are o fată studentă. De când Sara este plecată la studii în străinătate, celebra ei mamă recunoaște că îi este greu fără ea.

Stilista se mândrește cu fiica ei, care are rezultate excepționale la facultate, dar știe să se și distreze. Mai mult, se pare că îi calcă pe urme și a adoptat stilul de viață al mamei sale, care pentru ea este un model. “Sara studiază management hotelier, este unul dintre cei mai buni studenți ai facultății nr. 1 în lume. Este ambasadorul școlii, este reprezentantul studenților, deci are tot felul de titulaturi. În plus, are o gașcă excepțională de copii – le zic eu – ei sunt tineri în toată regula, din toată lumea, cu care se distrează. Îmi place faptul că are o viață echilibrată, face sport, mănâncă sănătos, se distrează, dar și învață foarte bine”, ne-a povestit ea.

Adina Buzatu vrea un copil

Adina Buzatu resimte din plin lipsa fiicei sale. Deși vorbesc la telefon și se văd destul de des, Adina Buzatu se gândește tot mai mult la un copil. Are și două variante: fie să îmbrățișeze din nou maternitatea, fie să vadă cum este ipostaza de bunică.

“Mă gândesc chiar să fac un copil, dar nu știu cât de fericită va fi ea. Eu i-am zis: ori fac eu un copil, ori îmi faci tu vreo 2 nepoți. Deci sunt două variante, trebuie să alegi, să văd, o să mai negociem problema asta”, a declarat, pentru Libertatea, Adina Buzatu.

Video: Cosmin Nistor

