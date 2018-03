Actorul spaniol Antonio Banderas va da viaţă marelui pictor Pablo Picasso în cel de-al doilea sezon din zece părţi al serialului ”Geniul: Picasso”. Nominalizat la premiile Emmy, Globul de Aur, Screen Actors Guild, serialul prezentat de National Geographic îl aduce în atenţia publică pe celebrul artist de geniu.

Un reporter Libertatea se află în Málaga, oraşul care îi leagă de altfel pe cei doi, pentru lansarea oficială a serialului, care va avea loc la Muzeul Picasso, în prezenţa echipei de filmare, a actorilor şi a producătorilor de la Imagine Entertainment, MWM Studios și EUE/Sokolow Entertainment, precum şi a celor de la National Geographic. În aprilie 2018 se comemorează de altfel 45 de ani de la moartea marelui pictor întruchipat acum de Banderas.

Cu prilejul lansării celui de-al doilea sezon al serialului, actorii din distribuţie împreună cu Antonio Banderas vor oferi interviuri în exclusivitate, iar fotoreporterul Libertatea va avea acces exclusiv pe covorul roşu, acolo unde Alex Rich, Sebastian Roché sau Robert Sheehan vor ajunge cu ocazia proiecţiei oficiale. De altfel, Málaga este toată în haine de sărbătoare, întrucât se pregăteşte şi de procesiunile tradiţionale din Săptămâna Mare, dar şi de întâlnirea cu “fiul rătăcitor” la Hollywood, Antonio Banderas. Acesta, cazat la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din oraş, a fost o prezenţă discretă până în prezent, dar va fi în centrul atenţiei odată cu lansarea serialului.

Producția acestuia a început anul trecut, cu filmări în diferite locații unde Picasso însuși a trăit și a lucrat. Între acestea, a fost inclusă și o filmare de trei zile în Málaga, Spania, locul de naștere atât al lui Picasso cât și al lui Banderas, unde echipa a filmat în aceeași casă în care Picasso s-a născut, în biserica unde a fost botezat și în arena de coridă unde a găsit atât de multă inspirație în tinerețe.

El a fost unul dintre cei mai influenți și apreciați artiști ai secolului al XX-lea, iar cariera sa s-a extins pe o perioadă de peste 80 de ani din cei 91 de viață, timp în care a produs un număr estimat de opere de 50.000. Firea sa pasională și spiritul creator nestăvilit au marcat iremediabil viața sa personală, care a inclus căsnicii tumultuoase, numeroase aventuri și alianțe politice și personale mereu schimbătoare.

Antonio Banderas readuce la viață cariera artistică a lui Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Tânărul Picasso, cel care respinge studiile academice și se alătură cercului de tineri artiști și scriitori boemi ce încearcă să găsească succesul în Spania și Franța începutului de secol XX, este interpretat de Alex Rich, cunoscut pentru rolurile din “Glow” sau “True Detective”.

Clémence Poésy (“The Tunnel”, “Final Portrait”) o interpretează pe Françoise Gilot, pictoriță franceză, care a avut o legătură de un deceniu cu Picasso, în urma căreia au rezultat doi copii și care a fost singura femeie suficient de puternică încât să reziste intensității feroce a artistului și să-și vadă de viața sa după despărțire. Sebastian Roché (Young Pope, The Man in the High Castle) este Emile Gilot, tatăl tiranic al lui Françoise.

Robert Sheehan (Fortitude, Misfits) îl interpretează pe Carles Casagemas, student la arte și poet spaniol, care a fost unul din cei mai apropiați prieteni ai lui Picasso. Poppy Delevigne (Kingsman: The Golden Circle, King Arthur: Legend of the Sword) o portretizează pe Marie-Thérèse Walter, amantă și muză a lui Picasso, cea care i-a dăruit acestuia prima fiică. Aisling Franciosi (Game of Thrones, The Fall) este Fernande Olivier, artist și model francez, pe care Picasso a pictat-o în peste 60 de portrete.

Acești actori se alătură membrilor distribuției din primul sezon, nominalizat la premiile Emmy, Globul de Aur și SAG: Samantha Colley (The Crucible) în rolul Dora Maar, fotograf și pictoriță franceză, de asemenea amanta și muza lui Picasso; T.R. Knight (Grey’s Anatomy, The Catch) ca Max Jacob, unul din primii prieteni ai lui Picasso în Paris; Seth Gabel (Salem, Fringe) în rolul Guillaume Apollinaire, unul din cei mai importanți poeți ai secolului al XX-lea și un frecvent colaborator al lui Picasso; și Johnny Flynn (Lovesick) care are o apariție specială în rolul actorului francez Alain Cuny.

Serialul “Geniul: Picasso” va fi difuzat în premieră luni, 23 aprilie, de la ora 21:00, pe National Geographic.

Echipa Libertatea se află la Malaga, la premiera mondială a celui de-al doilea sezon al serialului şi vă vor prezenta amănunte, imagini şi interviuri exclusive de la acest eveniment.