Ce declarație a făcut Adriana Bahmuțeanu de ziua de naștere a Anamariei Prodan. „Ține-o tot așa”

În data de 17 decembrie, impresara Anamaria Prodan și-a aniversat ziua de naștere. Vedeta a împlinit 46 de ani. Cu această ocazie, impresara a fost felicitattă de o mulțime de oameni. Printre cei care i-au făcut urări s-a numărat și prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu.

„La mulți ani, Ana, ține-o tot așa, să fii fericită și împlinită!!! Și să ne vedem la zile de naștere, petreceri, nunți, la bine și la rău ca și până acum, și peste 100 de ani!!! Te iubesc!!!”, este mesajul pe care Adriana bahmuțeanu i l-a transmis Anamariei Prodan.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

Citește și: ANALIZĂ EURO. Tricolorele au terminat pe locul 4, după evoluții modeste în partea a doua a turneului. Cum le-am lăudat un pic, cum n-au mai jucat nimic!