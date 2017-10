Ce i-a spus soția lui Ion Iliescu să facă cu fotografiile lor. „Să nu rămână după aceea ticăloșilor”

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a dezvăluit ce i-a spus partenera sa de viață să facă cu fotografiile lor pentru ca acestea să nu ajungă pe mâna cu nu trebuie.

Ion Iliescu, care anul acesta a fost audiat în Dosarul Mineriadei, este primul președinte al României după Revoluția din 1989.

Ion Iliescu este căsătorit cu Elena „Nina” Șerbănescu de 66 de ani.

Potrivit știrilekanald.ro, ex-președintele României a dezvăluit ce i-a spus partenera sa de viață să facă cu fotografiile lor pentru ca acestea să nu ajungă pe mâna cui nu trebuie.

„Nu sunt fotogenic și nici telegenic. Oricum, nu mă preocupa imaginea, deși alții fac adevărate maladii pentru imaginea lor. Soția mi-a și spus că avem acumulate foarte multe fotografii acasă și că trebuie să le distrugem, că să nu rămână după aceea ticăloșilor care să le folosească în fel și chip”, a declarat Ion Iliescu.

„Ne înțelegem din ochi sau chiar anticipat, ea având o adevărată premoniție în ceea ce mă privește. pentru mine, soția nu este numai omul iubit, cel mai apropiat, loial și devotat, dar și cel mai bun prieten și sfătuitor. Ne completăm. Ea are multe calități care mie îmi lipsesc: o intuiție extraordinară și un fler deosebit la oameni.

Este mai intransigență și neiertătoare cu cei care îi înșală bunăcredință. Am petrecut împreună multe clipe frumoase, am avut satisfacții și împliniri, dar am înfruntat împreună și momente deosebit de dificile, ceea ce ne-a apropiat și ne-a călit. Este, fără îndoială, omul de lângă mine cel mai drag și pretios”, a mai spus acesta.