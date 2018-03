Cum a ajuns Mirela Vaida la TV. O cunoscută vedetă i-a sărit în ajutor

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micile ecrane, dar cu toate acestea puțină lume știe cum a ajuns, de fapt, aceasta, vedetă la TV.

Mirela Vaida, care are o familie fericită alături de soțul ei și de cei doi copii ai lor, este una dintre cele mai de succes prezentatoare de televiziune din România.

De-a lungul anilor, vedeta a moderat numeroase show-uri care s-au bucurat de mare audiență și de aprecierea telespectatorilor.

Cu toate acestea, puțină lume știe cum a ajuns Mirela Vaida să fie prezentatoare pe micile ecrane. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Taifasuri, Mirela Vaida a dezvăluit că cea care a ajutat-o să ajungă la postul de televiziune Kanal D, cu ani în urmă, a fost nimeni alta decât Adriana Bahmuțeanu.

“De mică am cochetat cu scena, cântam la serbări, la spectacole în parcuri, în centre comerciale. Eram în anul trei de studii când am aflat de un casting la o televiziune. Am participat, şi aşa am ajuns să lucrez pe post de reporter matinal. Era prima mea experienţă în televiziune, îmi era drag şi mă străduiam să fac totul cât mai bine. Experienţa la transmis în direct, dar şi multe alte lucruri ce s-au dovedit a-mi fi extrem de utile mai târziu le-am învăţat la televiziunile de nişă, acolo unde nu ţi se aduce totul de-a gata şi tu doar prezinţi, ci tu eşti cel care îţi pregăteşti totul singur”, povestea Mirela Vaida, care în prezent are un nou proiect TV la postul Antena 1.

“Mi-am dat seama că Dumnezeu îţi dă fiecare etapă, fiecare eveniment din viaţă pentru ceva, te pregăteşte pentru ceea ce urmează. Am ajuns să îi cunosc pe producătorii emisiunii „Noră pentru mama” de la Kanal D datorită Adrianei Bahmuţeanu, şi îi mulţumesc pentru încrederea pe care a avut-o în mine. În perioada când avea probleme cu sarcina, Adriana m-a chemat să-i ţin locul la emisiunea pe care o prezenta în direct, şi astfel i-am întâlnit. Le-a zis celor din televiziune: „Fie vă aduc o fată de la mine de la Etno TV, care sunt sigură că o să ţină frâiele emisiunii, fie vă descurcaţi…”.

Pentru mine a fost un şoc, dar şi o provocare. Mi-am dat seama că, dacă ei riscă atât, eu de ce n-aş risca? Dacă ei cred în mine, eu de ce n-aş crede? Şi-aşa m-am ambiţionat şi mi-am zis că trebuie să le demonstrez că au luat decizia corectă alegându-mă”, adăuga vedeta de televiziune.