Delia face piața pentru Brenciu și Bănică jr! Înainte de fiecare ediție “X Factor”, cântăreața cumpără fructe exotice și fructe de pădure, mixuri de alune și prăjituri, pe care le duce în platoul emisiunii și le împarte cu colegii de juriu. Iar acesta nu e singurul lucru pe care-l deconspirăm azi din culisele show-ului de la Antena 1. Am reușit să aflăm ce resurse presupune o astfel de emisiune, de la numărul de oameni implicați, până la cantitățile de mâncare și apă consumate.

Ajunsă acum aproape de final – săptămâna viitoare, pe 15 și 17 decembrie, au loc galele live, iar pe 22, înainte de Crăciun, va fi ales marele câștigător -, emisiunea “X Factor” este rezultatul unei munci care începe în luna ianuarie și se termină în decembrie!

Echipa e uriașă: 500 de oameni lucrează aproape un an la show

Un an întreg lucrează, așadar, la ea o echipă de producție de… nu mai puțin 500 de oameni! O adevărată armată angrenată în găsirea concurenților, mânuirea echipamentelor sau furnizarea celor necesare show-ului – directori de imagine, operatori, regizori, mașiniști, sunetiști, dar și personal care se ocupă de make-up, hairstyle, balet, canto, catering sau curățenie. În fiecare zi de filmare, trebuie să existe în platou și personal medical, pompieri și angajați însărcinați cu paza.

În cazul în care cele aproape 365 de zile de muncă implicate de show și armata de 500 de oameni care lucrează la “X Factor” nu v-au impresionat, iată și alte cifre legate de emisiune: 17 camere de filmat sunt antamate pentru această producție, sunt necesari câțiva kilometri de leduri, iar anual sunt consumate peste 10.000 de baterii. Nu mai puțin de 10.000 de kilometri sunt parcurși anual de echipă pentru a găsi vocile care au “factorul X”, adică ar putea înconjura de trei ori România, pe lungimea granițelor… Mii de concurenți se înscriu, iar din aceste mii se fac selecții după selecții, până la cei 40 care intră în Bootcamp.

Concurenții nu sunt doar din România; la preselecții s-au înscris oameni din Italia, Spania, Bulgaria, Ucraina, dar și din Grecia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Rusia sau chiar Nigeria.

Se consumă 4 tone de apă și 10.000 de porții de mâncare

Nici firma de catering care are contract cu emisiunea nu are o treabă ușoară. Într-un an, sunt comandate și consumate de echipă și de concurenți peste 10.000 de porții de mâncare! La asta vin în completare 4 tone de apă și câteva sute de sticle de suc și cești de cafea. Asta, doar în timpul audițiilor, pentru că în timpul deplasărilor echipei prin țară în căutare de concurenți, e greu de contorizat ce și cât se consumă.

Jurații “X Factor” au posibilitatea de a alege cu o zi înainte din meniul pus la dispoziție ce le-ar plăcea să mănânce a doua zi, iar surse din apropierea lor spun că, de cele mai multe ori, optează pentru legume și carne la grătar, salate de vinete cu ardei copți sau… salate de legume cu carne ori brânzeturi.

Delia face piața pentru Brenciu și Bănică jr și vine cu bunătăți la pachet

Gustări, fructe și deserturi nu-și comandă jurații, și asta dintr-un motiv întemeiat: unul dintre ei are grijă ca în fiecare zi să vină cu ele la pachet și să le dea și colegilor! Este vorba despre Delia Matache, care face piața înaintea fiecărei zile de show și vine cu sacoșa plină de fructe exotice și de fructe de pădure, care îi plac foarte mult, dar și de mixuri de alune și semințe. Ba uneori mai vine și cu câte un platou cu eclere! Toate acestea le împarte frățește cu Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Bănică jr.

Foto: UNICA/ Dani Ștefan

