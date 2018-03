EXCLUSIV/Andreea Berecleanu își acceptă vârsta. “Nu am nicio problemă nici cu firele albe, nici cu ridurile!”

Andreea Berecleanu este supranumită “Cea mai frumoasă prezentatoare de știri”, datorită trăsăturilor armonioase pe care le are. De-a lungul timpului, vedeta Antenei 1 nu a trecut prin schimbări radicale de look pentru a da bine pe micul ecran.

Andreea Berecleanu nu a fost o adolescentă rebelă și nu a făcut vreun experiment cu podoaba ei capilară.

“Nu am fost niciodată blondă și nu am vopsea pe păr. Am câteva fire albe, nesemnificative ca număr, așa încât nu mă vopsesc. Mi-am făcut câteva șuvițe, peste culoarea naturală a părului meu, iarna mai închise, vara mai deschise”, ne-a mărturisit știrista.

Din dorința de a nu-și agresa sau deteriora părul, vedeta Antenei 1 s-a lăsat pe mâna specialiștilor, care i-au respectat întocmai dorința. “Șuvițele pe care mi le fac sunt fără amoniac, deci numai bio, ceea ce este aplicat este sută la sută natural. Și atunci nuanța părului este mai deschisă, așa cum se observă, dar nu din vopsea, ci pentru că șuvițele se mai deschid bineînțeles o dată cu trecerea lunilor peste iarnă sau peste vară. Deci rămân un șaten închis sau mai deschis, asta este culoarea mea dintotdeauna”, a precizat Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu are parte de o moștenire genetică foarte bună și trecerea timpului pare că nu și-a pus amprenta asupra ei. Spre deosebire de alte femei care apelează la tot felul de metode pentru a masca semnele inevitabile ale înaintării în vârstă, prezentatoarea Observatorului a învățat să se bucure de fiecare etapă. Vedeta este mamă a doi copii și luna aceasta va împlini 43 de ani.

“Nu am nicio problemă cu firele albe, dar asta nu înseamnă că eu o să judec sau condamn pe cineva care are o problemă cu firele albe. Nu, dimpotrivă. Mama mea a albit după 55 de ani, așa ușurel ușurel, nu dintr-odată. Probabil că o moștenesc. Eu nu albesc la tâmple, am câteva fire în mijlocul capului pe care nu le-am smuls, le las. Nu am nicio problemă nici cu ele, nici cu ridurile, nici cu kilogramele în plus sau în minus. Tot ce nu este semnificativ sau care să provoace un deranj major sau să mă modifice într-un mod semnificativ, nu este deranjant, ci este un dat firesc și cred că trebuie să ni-l asumăm”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Berecleanu.