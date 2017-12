EXCLUSIV/Culisele mariajului secret dintre Daniela Nane și Adrian Cioroianu. Actrița s-a măritat cu acordul fiului său

Daniela Nane a surprins pe toată lumea când s-a măritat în secret cu fostul ministru, Adrian Cioroianu. Discretă în ceea ce privește viața personală, actrița ne-a povestit că înainte de a face acest pas, a avut o discuție cu fiul ei, Codrin, acum în vârstă de 17 ani și jumătate.

După divorțul din anul 2002 de tatăl fiului ei, urmată apoi de o relație de câțiva ani cu regizorul Andrei Zincă, celebra actriță și-a găsit fericirea alături de istoricul Adrian Cioroianu. Povestea lor de dragoste a început în 2015 și s-a concretizat rapid printr-o căsătorie. În exclusivitate, pentru Libertatea, Daniela Nane a dezvăluit culisele mariajului cu Adrian Cioroianu și cum a reacționat fiului ei în momentul în care l-a anunțat că vrea să se recăsătorească.

“ Pur și simplu am avut o discuție cu Codrin, l-am informat despre intențiile mele. L-a cunoscut pe Adrian, s-au plăcut din prima clipă, e totul așa cum trebuie să fie. Important este că și soțul meu are un băiat cu un an mai mare decât Codrin și atunci acum suntem o familie cu 2 băieți mari. Mergem în vacanțe cu ei, nu facem diferențe între unul și celălalt, iar ei nu au nimic de împărțit pentru că sunt foarte buni prieteni. Sunt diferiți ca stil, dar foarte inteligenți, copii buni amândoi ”, ne-a declarant Daniela Nane.

Faptul că familia este acum una numeroasă a fost de bun augur pentru toată lumea. În plus, puștiul își dorea să își vadă mama fericită și acest lucru se întâmplă de când în viața actriței a apărut fostul ministru, Adrian Cioroianu.

“Eu cred că asta își dorea de mult, își dorea să crească, și eu mi-aș fi dorit ca el să fi crescut într-o familie cu un tată alături, pe de altă parte nici nu puteam să aduc lângă el un om, dacă nu eram sigură că este exact ceea ce trebuie pentru bucuria și fericirea noastră. De multe ori e mai important să crești copilul în principiile cu care vrei să îl îmbogățești decât să fie cineva care să nu fie potrivit sau să îi dea un exemplu prost. Și atunci, evident, mi-ar fi plăcut să mă căsătoresc acum 10 sau 15 ani, dar am preferat să aștept până a venit la mine cineva potrivit”, a declarat, pentru Libertatea, Daniela Nane.

Deși pentru mulți părinți relația cu copiii adolescenți este una destul de complicată, actrița reușește să fie apropiată de băiatul ei. Nu este o mamă posesivă, însă reușește să îi fie aproape fiului său ori de câte ori acesta simte nevoia să îi ceară un sfat sau să își deschidă sufletul. “Relația este foarte bună, pentru că așa am creat-o de când era mic, e bazată pe încredere, pe iubire necondiționată. Evident că îmi spune tot ce vrea să îmi spună, eu nu îl descos. Știe că îl iubesc necondiționat și că îl sprijin în absolut tot ce face. E un băiat foarte responsabil, mai multe amănunte nu vreau să vă dau pentru că are viață privată și vreau să i-o respect. Codrin e un adolescent absolut minunat, are rezultate bune la școală, pe de altă parte știe să se și distreze, e sufletul petrecerilor, are prieteni în toate liceele, e un băiat deosebit. Dar știi cum e acum: toate mamele își laudă puiul! Eu chiar sunt mândră de el și sunt foarte fericită și îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru că l-a trimis la mine”, ne-a spus celebra actriță.