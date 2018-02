EXCLUSIV/Mirela Vaida ne-a dezvăluit rețeta ei de succes: “Poţi reuşi în televiziune şi fãrã forme perfecte şi dimensiuni de manechin!”

Mirela Vaida se numără printre cele mai îndrăgite vedete de la Antena 1. Vedeta ne-a dezvăluit rețeta ei de succes, chiar dacă nu este posesoarea unor forme perfecte, după care tânjesc majoritatea femeilor.

Prezentatoarea emisiunii “Totul pentru dragoste”, care va începe pe 26 februarie la Antena 1, a reușit să ajungă la inimile telespectatorilor indiferent de formatul TV pe care l-a găzduit, printre acestea numărându-se “Mireasă pentru fiul meu”, “2k1” sau “Acces Direct”, emisiune unde a înlocuit-o pe Simona Gherghe în perioada în care aceasta a fost în concediu prenatal și apoi de creștere a fetiței. “În televiziune, pânã la urmã, nici nu e vorba de sfaturi, ci mai degrabã dacã treci sau nu sticla. Nu te ajutã niciun sfat, dacã tu nu ai puterea de a empatiza cu oamenii şi de a-i ţine lângã tine la tv”, ne-a mărturist Mirela Vaida. Este o femeie frumoasă, cochetă, însă nu a mizat pe aspectul fizic pentru a se impune în lumea televiziunii.

“Tentatã nu pot spune cã am fost de operații estetice, dar sigur că timpul nu iartã pe nimeni şi va trebui sã apelez la mici trucuri de înfrumuseţare la cabinetul de cosmeticã. Un om care apare pe sticlã trebuie sã-şi pãstreze o oarecare prospeţime. Ce aş vrea sã schimb la mine? Sã fiu mai înaltã, sã am mãsurile unui fotomodel? Ştiţi voi cã femeile nu sunt niciodatã 100% mulţumite, mereu ar schimba ceva la ele. Pânã una alta, Dumnezeu mi-a arãtat cã poţi reuşi în televiziune şi fãrã forme perfecte şi dimensiuni de manechin”, a declarat, pentru Libertatea, Mirela Vaida.

Mirela Vaida nu are timp de sală

Vedeta Antenei 1 este mamă a doi copii, cărora le rezervă tot timpul liber. Prin urmare, din programul ei au ieșit diverse activități, la care altă dată nu ar fi renunțat sub nicio formă.

“Sufãr chiar foarte mult cã nu mai am timp de sport şi de diete. Mi-am propus de “n” ori sã am cinci mese pe zi, tocmai pentru a accelera metabolismul şi a slãbi mai repede, dar pentru asta ai nevoie în primul rând de timp sau sã fii o persoanã foarte organizatã, lucru care mie nu-mi iese. Aşa cã mãnânc pe apucate, ce-mi rãmâne de la copii şi asta se vede. Nu am timp sã merg la salã şi se vede şi asta. În niciun caz nu am eu reţeta unei diete”, ne-a mărturisit Mirela Vaida.

A învățat să își învingă emoțiile

Mirela Vaida nu a fost dintotdeauna sigură pe ea, indiferent de împrejurare. La începuturile ei în televiziune, ea recunoaște că a fost protagonista unor situații mai puțin plăcute.”

La început am fost foarte emotivã, însã acum, prin prisma atâtor ani de direct, am scãpat de emoţii. Ţin minte cã la începutul carierei mele a trebuit sã opresc o înregistrare, în timpul unei emisiuni, pentru cã tremuram atât de tare şi eram atât de emoţionatã, încât uitasem complet versurile cântecului pe care ar fi trebuit sã îl interpretez. Mai degrabã aş spune despre mine cã sunt un om timid. Emoţiile am învãţat sã mi le înving şi cred cu tãrie cã cea mai bunã şcoalã e experienţa”, a conchis Mirela Vaida.

