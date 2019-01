„Apariția celui de-al doilea copil ne-a dat complet peste cap. Practic a trebuit să ne reorganizăm pentru că dormitorul nostru matrimonial pe care l-am conceput nu era gata și nici nu ne grăbeam prea tare. Ca să ne mutăm acolo trebuie să facem dormitorul nostru matrimonial și apoi să facem mici ajustări pentru dormitorul celei mici, ce urmează să vină. În momentul în care ne-am apucat să renovăm, am făcut-o după toanele mele. Avem muncitori în casă, care se ocupă de amenajare. Știu să cer și nimeni nu se pune cu mine când mă văd așa mare și spun: Eu vreau asta! Dacă eu vreau, orice se poate!”, a spus prezentatoarea, potrivit Spynews.

Ulterior, ea a declarat că amenajările sunt pe ultima sută de metri și arată că a comandat deja mobila.

„Suntem pe ultima sută de metri și mereu am impresia că nu terminăm. Nu mai comentează nimeni la ce zic. Ne dorim să mai schimbăm după și la fete, la un moment dat. Ele vor avea baie comună. Eu fac cuibul, ei doar pun cărămizile! Am cumpărat cam tot ce trebuia, am comandat cam tot ce trebuia și suntem așa cu sufletul la gură”, a mai spus Gabriela Cristea.

