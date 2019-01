Premieră în viața Nicoletei Nucă. „Am căzut de câteva ori cu fundul de pământ, m-am enervat”

Nicoleta Nucă, în vârstă de 24 de ani, s-a urcat pentru prima oară pe schiuri. Vedeta a împărtășit experiența sa pe pârtie cu fanii săi de pe rețelele de socializare.

„Astăzi am urcat pentru prima dată în viață pe schiuri.. ?. Am învățat să merg pe ele, am căzut de câteva ori cu fundul de pământ, am înghețat, m-am enervat, dar am și râs și, per total, a fost o experiență drăguță! ??”, a mărturisit Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă este o interpretă muzică pop originară din Republica Moldova, stabilită în România. În anul 2014, Nicoleta Nucă a participat la emisiunea X Factor, de la Antena 1, unde a făcut parte din echipa antrenată de Ștefan Bănică Junior și unde a ajuns până în gale. În februarie 2015 a lansat single-ul „Nu sunt”, cu care a intrat în topurile muzicale din România și Republica Moldova.

