Rona Hartner, despre cel mai mare regret legat de România! Artista, care împlinește astăzi, 9 martie, 45 de ani, ne-a dezvăluit ce anume are în Franța și nu are în țara natală, dar și ce surpriză vrea să le pregătească fanilor ei de aici. O surpriză care nu are legătură cu “Ferma vedetelor”, show-ul de la PRO TV la care a acceptat să participe și pe care l-a terminat… mai slabă cu 10 kg.



Fără doar și poate, Rona Hartner este o artistă completă. Cu toate acestea, actrița și cântăreața născută pe 9 martie, în urmă cu 45 de ani, este mult mai apreciată peste granițe, unde are chiar și propriul teatru, decât în țara natală. Acest lucru o întristează foarte mult, dar speră ca, într-o bună zi, să reușească să le arate și românilor show-urile pe care le promovează în Franța, unde oamenii sunt foarte receptivi și îi apreciază producțiile pline de culoare.

“În Franța, eu le vând câte un spectacol-concept. De la A la Z. Publicul din Franța vine să mă vadă de fiecare dată cu altceva. El nu vine să mă vadă cu piese tradiționale sau să o asculte pe Rihanna sau mai știu eu pe cine, nu, vrea să vadă ce le-am mai pregătit, ce le-am mai adus nou. Primul concert pe care l-am făcut cu «Selfish» a fost pe 11 decembrie la Paris. A avut un succes dement, pentru că oamenii erau uimiți. Au nevoie doar de atât: concept nou, creație nouă, muzicieni noi pe scenă și e ok, e propunerea nouă a Ronei Hartner”, ne-a povestit artista cum e privită și primită în țara de adopție.

Vrea să aducă un spectacol cu mirese la circ!

În prezent, ea “livrează” publicului de acolo un alt spectacol inedit, pe care speră să-l poată aduce și în România. “Lucrez și cu Iulian Furtună. Am făcut un spectacol care se numește «Turul lumii în 80 de nunți», adică mireasa în 80 de țări. Cum în fiecare țară este altfel ritualul, și altă poveste, și altă legendă despre căsătorie. Uneori, găsim conceptele împreună. Aici, eu m-am gândit la costume, la coregrafie, ne-am gândit împreună la regie, la poezie, iar muzicienii mei au dat 100%. Am creat totul în Franța în doar o săptămână! Un spectacol de două ore! Am vrea să-l aducem la Circul de Stat, pentru că Bogdan Stanoevici face acum din Circ un loc extraordinar și fiind un spectacol care are nevoie de acrobație, vreau neapărat să-l fac acolo, ca un spectacol mare”, ne-a mai dezvăluit ea.

Rona Hartner, despre cel mai mare regret legat de România: “Nu mi se pare că, după 26 de ani de carieră, așa ceva e normal”

Așadar, de ziua ei de naștere, Rona nu-și dorește nimic altceva decât să poate aduce show-urile ei și publicului din România. Artista ne-a mai mărturisit că o frustează faptul că toate spectacolele ai ajung doar în fața publicului francez. “M-aș bucura să găsesc și în țara mea același lucru, producători care să-mi dea gir și să-mi zică: hai să facem împreună un spectacol la Sala Palatului așa cum îl vezi tu. M-aș bucura foarte tare, dar în România nu există așa ceva la ora actuală. Eu n-aș veni cu bani de acasă pentru așa ceva. Nu mi se pare că, după 26 de ani de carieră, așa ceva e normal. Trebuie să existe producători care să-și dea seama de faptul că pot să sărbătoresc pe scenă împlinirea a 26 de ani de carieră cu invitați de seamă. Poate că acești producători au dispărut. Aș putea să semnez un contract de producție, dacă s-ar baza pe respect, dar nu orice, oricând, oricum. Mi-ar plăcea să fac ceva și în România ceva consistent: spectacolul Rona Hartner, așa cum există spectacolul Brenciu sau Ștefan Bănică. Ei sunt branduri. Și noi avem un brand și avem ceva de spus și nu am de cântat piese pe care le cântă alții. Eu vreau show-ul meu, compozițiile mele de la A la Z. Mi-ar plăcea foarte mult”, a încheiat Rona.