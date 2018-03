Roxana Ciuhulescu face nunta în primul weekend din octombrie. Atunci va deveni și în fața lui Dumnezeu soția lui Silviu Bulugioiu, cu care s-a cununat civil pe 17 martie. Silviu, președintele Clubului Off-Road București CORB44 Adventure, este acel Făt-Frumos pe care vedeta cu cele mai lungi picioare l-a așteptat multă vreme, care a scos-o din depresia în care căzuse după divorțul de primul soț, i-a dăruit cel de-al doilea copil și, poate chiar mai important, a devenit un tată în toată puterea cuvântului pentru fiica ei de 10 ani, Ana Cleopatra.

Libertatea: Roxana, cum a primit Ana vestea că va avea un frățior?

Vestea i-am dat-o cu o zi înaintea aniversării mele de naștere, adică pe 22 noiembrie, și a avut o reacție destul de… dură. Deși ani de zile și-a dorit o surioară, acum, pusă în față faptului împlinit, ideea nu i-a mai surâs deloc. A început să plângă și să țipe, însă împreună cu Silviu, soțul meu, i-am povestit cum își alege un îngeraș mămica și familia și că de acum, inima mea este muuult mai mare. Am îmbrățișat-o și am făcut o înțelegere pe vecie: niciodată Ana nu va fi pe locul 2, ci vom fi 3 parteneri în viața bebelușului.

Cum a reacționat când a aflat că e gravidă? “Am crezut că leșin. Însă Silviu era extrem de fericit”

Silviu cum a reacționat când l-ai anunțat că va fi tată?

Silviu a fost în culmea fericirii! Eram la Bistrița, organizatori ai Campionatului Mondial de Culturism și Fitness, iar evenimentul deja începuse. Am luat un test de la farmacie, iar rezultatul a fost pentru mine șocant, mi s-au înmuiat picioarele, nu mă așteptăm și nici nu eram pregătită să devin din nou mamă. Cred că deja îmi ieșise din minte acest “aspect”, pentru că mulți ani mi-am dorit și am luptat să redevin mamă. Am crezut că leșin. Nu știam dacă să mă bucur sau s-o iau la sănătoasa. Silviu însă, când i-am arătat testul s-a așezat în genunchi, mi-a luat mâinile și mi le-a sărutat, iar cu lacrimi în ochi, mi-a zis că este cel mai minunat lucru care ni se putea întâmpla. Era extrem de fericit și m-a luat în brațe, m-a strâns puternic și m-a sărutat. Eu însă eram derutată și încercam să înțeleg minunea. Iată-mă însărcinată, în mod natural, îndeplinindu-mi-se dorința de a redeveni mamă!

Acesta este cel mai bun prilej să ne faci părtași la povestea voastră… Cum a început totul?

Noi ne cunoaștem de 4 ani și până în toamna anului trecut, am lucrat împreună pentru CORB44. Am legat o frumoasă camaraderie care ne-a făcut să fim uniți atât la evenimentele frumoase, cât și la cele mai puțin frumoase. Cu toate astea, în vară, odată cu despărțirea mea de fostul soț, prietenia ce ne lega s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste. La finalul verii, am decis să ne mutăm împreună și culmea este că dorința era venită de la Ana! Între Silviu și Ana a fost, de la bun început, o relație foarte frumoasă, iar Ana l-a acceptat imediat.

I-a pus inelul pe deget la trei luni după ce a cerut-o de nevastă

Când și cum a venit cererea în căsătorie?

M-a cerut de soție în octombrie, însă inelul mi l-a pus pe deget în primele secunde din noul an. Cererea a fost una neobișnuită, care, încă o dată, mi-a făcut dovada spiritului și sufletului lui frumos. Deși o perioada lungă l-am tachinat că fără inel, nu poate fi o cerere serioasă în căsătorie, atunci când a sosit momentul inelului, ochii mi s-au umplut de lacrimi de fericire.

Silviu este implicat acum în creșterea Anei, au activități și pasiuni comune?

Silviu și-a luat în serios rolul de tată pentru Ana și se ocupă intens de ea atât în ceea ce privește școala, cât și activitățile extrașcolare. Sigur că au pasiuni comune: schiul, ciclismul, baschetul, înotul, îngrijirea cățeilor…

Revenind la sarcină… Când vei naște?

Mai am puțin și intru în 7 luni, voi naște la vară. Dacă la nașterea Anei am fost asistată de dr. Nicolae Poiana, acum o voi avea alături pe doctorița Cezara Bucur, care mi-a monitorizat tot timpul sarcina. Cel mai probabil voi naște prin cezariană, așa cum am născut-o și pe Ana, iar asta se va întâmpla la un spital privat din București.

Probabil vă gândiți deja la variante de nume și pregătiți camera…

Da, am ales deja numele bebelușului nostru, iar acesta este Cezar Ioan. Camera, deocamdată, n-am pregătit-o, însă ne-am planificat deja ce schimbări vom face, cum o vom decora și ce mobilă vom lua.

Roxana Ciuhulescu face nunta în primul weekend din octombrie. “Pentru petrecere, am ales un local din centru Capitalei



Cununia civilă tocmai ați făcut-o, nunta spuneai că o veți face la toamnă. Ați stabilit detaliile?

Petrecerea va avea loc în primul weekend din octombrie, când vom avea un motiv dublu de sărbătorit: cununia noastră religioasă și creștinarea micuțului nostru. Deocamdată, suntem în stadiu incipient cu organizarea evenimentului. Doar am rezervat biserica pentru ceremonia religioasă, iar pentru petrecere, am ales un local din centru Capitalei. Nașii vor rămâne aceiași, Simona și Gabriel Toncean, iar rochia mea de mireasă sigur nu va fi albă și va fi creată, cel mai probabil, de Daniela Gogu, designerul care mi-a făcut rochia de cununie și accesoriile. Alte detalii nu avem încă.

Ai o sarcină ușoară sau grea, cu grețuri și oboseală?

A fost dificil doar în primul trimestru, când da, mi-a fost rău, însă am trecut repede peste aceste momente. În rest, totul decurge foarte bine, fără pofte, nervi, somnolență, capricii…

Sport vei încerca să faci până naști?

Ca și la sarcina cu Ana, sper să fac sport până în ultima zi de sarcina. Momentan, merg la clasele de zumba, cycling, body pump, yoga, pilates și streching. Cel mai probabil, după luna a 7-a voi merge la aqua gym.

Soțul ei mai are un băiat de 22 de ani, dintr-o relație anterioară

Mama ta cum a primit vestea unui nou nepot și cum se împacă ea cu Silviu?

Atât mama, cât și fratele meu, au primit vestea de ziua mea de naștere, pe 23 noiembrie, în Italia. A fost o veste uriașă, pe care le-a dat-o Ana și care le-a adus multă bucurie. Relația mamei mele cu Silviu este una foarte bună și frumoasă și mă bucur din inimă, mai ales că mama a fost lângă mine și lângă Ana din momentul în care noi ne-am mutat din fosta casă….

Silviu mai are copii sau va fi o premieră?

Silviu mai are un băiat, care este cu 12 ani mai mare decât Ana.

Mamă casnică nu te vedem… așadar, la cât timp după naștere vrei să-ți reiei activitatea?

Dacă voi naște prin cezariană, o să am nevoie de o perioada de recuperare, însă îmi doresc să revin repede la sport, să dau jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Bebe va face și el sport, îl voi duce la programele pentru bebeluși coordonate de moașa Vania Limban, aceeași care m-a ajutat și când era Ana micuță.

Fotografii: Ion Coța

