Scandal monstru între fostul fotbalistul Dacian Varga și fosta iubită a lui Adrian Alexandrov, partenerul Elenei Udrea. Acuzat că a agresat-o în centrul Capitalei

Larisa Judele, fosta iubită a lui Adrian Alexandrov, îl acuză pe fostul fotbalist Dacian Varga, actualul iubit al cântăreței de muzică populară Maria Constantin, că a agresat-o în urmă cu câteva zile la Târgul de Crăciun din Capitală.

„Am avut ghinionul să ţin lângă mine pe unele persoane (aşa-zise prietene) care m-au adus în situaţia asta din cauza unor conversaţii care nu aveau legătură cu mine. Acest Dacian Varga este o cunoştinţă veche de ani de zile, de când îşi petrecea vacanţele în oraşul meu, având bunici acolo.

După ce eu m-am mutat în Bucureşti conversaţiile dintre noi s-au încheiat pentru că era flegmatic, arogant, îmi adresa cuvinte jignitoare, ceea ce eu niciodată nu le pot vedea ca pe ceva frumos la un bărbat. Întâmplarea a fost că am avut prietene comune.

Am fost sunată de către o prieteăa comuna zilele trecute, care mi-a transmis că a fost sunată şi ea la rândul ei de către Varga şi de către iubita lui actuală, care ea a fost „prietenă” cu mine să îmi spună că dacă îl mai vorbesc de rău mă calcă in picioare!…

Am sunat-o pe Maria Constantin, mirată de situaţie, să o întreb personal de ce nu mă sună direct pe mine iubitul ei sau ea dacă are ceva de spus. Nu a răspuns. Nu am avut o perioadă tocmai bună în ultimul timp, şi, ca orice om, am ieşit împreună cu două prietene să ne plimbam la târgul de Crăciun liniştite. M-am trezit cu Maria Constantin că îmi vindea bomboane, am salutat-o şi am întrebat-o ce se întâmplă?!

În clipa aceea, Dacian Varga, când m-a văzut a început să mă înjure să plec de acolo că mă calcă în picioare, am reacţionat la nervi şi i-am spus să vină. Am văzut că iese scandal şi m-am întors cu spatele să plec. M-am trezit smucită, mi-a rupt geanta şi mi-a dat o palmă. Au intervenit prietenele mele şi oamenii din jur, în acea înghesuială am căzut jos şi a început să dea cu picioarele în mine. Mi-a dat cu picioarele în cap și peste tot! În acest timp Maria Constantin privea cu satisfacţie!”, a declarat Larisa Judele pentru wowbiz.ro.

Larisa Judele susține că a depus deja plângere la poliție și că a fost și la Institutul de Medicină Legală pentru a dovedi că a fost agresată.

„Mi-am petrecut noaptea la spital şi la poliţie!… Vă rog să mă credeţi, nu ştiu de ce a reacţionat aşa, eu nu ştiu motivul, pe mine nu m-a sunat nimeni să îmi spună ceva concret, dacă am greşit cu ceva!.. Pe mine mă doare capul de nu mă pot ridica din pat şi am fost consultată”, a mai spus ea.

Larisa Judele a trăit o poveste de dragoste cu Adrian Alexandrov în 2014. Chiar dacă drumurile lor s-au separat, cei doi păstrează legătura.

FOTO: wowbiz.ro

Citește și: VIDEO / Interviu cu Pavel Popescu, tânărul care a ajutat din Norvegia victimele de la Colectiv. A lăsat Țara Fiordurilor pentru politica din România