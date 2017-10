Sora lui Adrian Mutu, declarație înduioșătoare în ziua nunții acestuia. Ce spune Laura

Adrian Mutu se căsătorește duminică pentru a treia oară și își botează și băiețelul pe care îl are cu Sandra.

Fostul fotbalist Adrian Mutu își creștinează duminică, 15 octombrie, fiul, Tiago, pe care îl are cu Sandra.

După aceea, fostul sportiv se cunună religios cu aleasa inimii sale, cea de-a treia, Sandra.

În ziua în care Adrian Mutu se însoară pentru a treia oară, sora Briliantului, Laura, a făcut o declarație emoționantă în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

„Sigur că am emoţii. De fiecare dată la un eveniment important eu am emoţii… De vorbit am vorbit cu ei. Mirii sunt în pregătire. Sigur că au emoţii. Cine nu are emoţii când îşi botează copilul şi se căsătoreşte”, a declarat Laura, sora lui Adrian Mutu.