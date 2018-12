Vali Bărbulescu, Carmen Negoiță, Remus Boroiu, Claudia, Otilia și Jorge sunt ultimii concurenți din Ferma

Ultimii șase concurenți au spus DA provocării Ferma: Vali Bărbulescu, Carmen Negoiță, Remus Boroiu, Claudia Pavel, Otilia și Jorge!

„Ar suna arogant dacă aș spune că sunt unul dintre cei mai buni DJs din România? Sunt. Am început să pun muzică la 15 ani. Acum zece ani am intrat în lumea fotografiei de modă și am lucrat cu o mulțime de femei care setează standardele de frumusețe la nivel global”, spune Vali Bărbulescu.

Este unul dintre cei mai cunoscuți DJs din România și un fotograf apreciat la nivel internațional. Kim Kardashian, Bella Hadid și Adriana Lima sunt doar câteva dintre celebritățile fotografiate de el, iar publicații internaționale precum Vogue, Harpers Bazaar sau GQ au folosit fotografiile făcute de el. A fost ascultat de sute de mii de români la ProFM, unde a realizat mai multe emisiuni. Pentru Vali Bărbulescu, Ferma este primul show televizat de o asemenea anvergură la care a acceptat să participe. Spune despre el că îi plac lucrurile simple, cum ar fi o ceașcă de cafea, să se plimbe prin oraș, să fotografieze oameni, iar la Ferma își propune să arate că are curajul să lupte și să rămână în show cât mai mult posibil. Se consideră a fi un cadou pentru ceilalți concurenți.

Sunt curajoasă, spontană și îmi place să trăiesc clipa. Aceasta este șansa mea de a mă reconecta cu sentimentul de adolescent, cu anii din copilărie cât am stat la țară.' spune Carmen Negoiță.

Apreciază orice are legătură cu tehnologia și social media. Are un blog pe care scrie despre subiectele care îi aduc o stare de bine: călătorii, sfaturi de beauty și lifestyle. În ultimul an de liceu, a decis să se căsătorească cu Ionuț Negoiță, de care a divorțat ulterior. Și-a continuat studiile, iar în facultate nu a dus viața unui student obișnuit, pentru că era deja mamă. Fiind într-un moment de libertate în care nu are alte priorități cu excepția copiilor, își propune ca La Ferma să își retrăiască tinerețea, să iasă din zona de confort și să le arate copiilor săi că a fi adolescent e o stare de spirit.

Remus Boroiu – Îmi place să fac sport și lucrez în acest domeniu. Sunt antreprenor și vând online articole sport și planuri de nutriție.'

Și-a petrecut mult timp la țară, sub atenta observație a bunicilor săi. Acolo a învățat să planteze legume, să aibă grijă de animale, să facă brânză și să călărească. Odată cu participarea la Ferma, își dorește să-și schimbe complet viața și, dacă va câștiga, plănuiește să investească premiul în ferma bunicilor: să preia toată responsabilitatea, să se mute acolo și să devină un fermier fericit.

Claudia Pavel – Nu mi-a fost niciodată frică de noi începuturi. Am renunțat la cariera în muzică, m-am mutat în SUA, am renunțat din nou la tot pentru a mă dedica fiului. Cel mai important rol din viața mea e cel de mamă și vreau să fiu un model pentru el. Să îi arăt că un nou început duce întotdeauna la ceva bun și că mama lui nu e doar o persoană cunoscută. E și o luptătoare.'

Claudia și-a făcut debutul muzical la 15 ani în trupa Candy, iar apoi a decis să continue ca artist solo, unde a lansat multe hit-uri pe piața din România. A avut multe ocazii să o ia de la zero, dar și-a găsit universul în Noah, fiul ei, căruia îi este și mamă, și tată. Își dorește ca, prin participarea la Ferma, să îi demonstreze că nu totul vine ușor în viață și că trebuie să aibă mereu mentalitate de câștigător.

Otilia – Am absolvit Facultatea de Științe Politice în București, dar nu a contat, am simțit că muzica este scopul meu în viață. Bilionera mi-a schimbat complet viața, iar Ferma va fi ca o pauză pentru mine, în care îmi propun să mă cunosc mai bine. Otilia a început să cânte încă de la 3 ani. Odată ce a crescut, nu a renunțat niciodată la muzică, iar piesa Bilionera a adus-o în atenția publicului din întreaga lume. Cu peste 500 de milioane de vizualizări la Bilionera și cu mândria că a fost numărul 1 în mai mult de 20 de țări, provocarea Otiliei în Ferma este să facă trecerea de la sute de oameni pe care îi are în jur la un mediu în care va locui alături de 17 străini.

Jorge – Sunt mereu alături de soție și copii. Sunt un soț și un tată bun, iar Ferma este o ocazie pentru mine să văd cât de mult îmi vor simți lipsa.' Ame Călin, Brigitte Năstase, Carmen Negoiță, Claudia Pavel, Diana Belbiță, Geanina Ilieș, Ioana Filimon, Otilia, Otniela Sandu, Cătălin Moroșanu, Emil Rengle, Florin Pastramă, Jorge, Kamara, Marius Crăciun, Silviu Țolu și Vali Bărbulescu sunt cei 18 concurenți care întră în Ferma în 2019.

