Primele imagini cu Kate Middleton după ce a născut al treilea copil. La câteva ore după ce l-a adus pe lume pe cel de-al doilea băiat al său, ducesa de Cambridge, alături de soțul ei, a ieșit din Aripa Lindo a spitalului St Mary din Londra.

Îmbrăcată într-o rochie roșie, ducesa de Cambrige a ieșit pe ușa Aripii Lindo a spitalului St Mary din vestul Londrei, ținându-l în brațe pe băiatul nou-născut.

La câteva ore după ce Kate a născut, prințul William, care i-a fost alături pe parcursul nașterii, a mers la Kensington Palace, reședința familiei, și i-a luat pe ceilalți doi copii ai lor, George, 5 ani, și Charlotte, 3 ani, pentru a-i aduce la spital să își cunoască frățiorul.

The Duke and Duchess of Cambridge show off new son outside London hospital https://t.co/lGZ2YAK7um #royalbaby pic.twitter.com/RpcFMzIFNr

