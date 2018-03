Adelina Pestrițu va avea o fetiță și a ales să facă totul public, de 8 Martie, Ziua Femeii. Aceasta a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, în care le dă marea veste fanilor ei.

“Intr-o zi dedicata femeilor si mai ales celor care sunt si mamici, am ales sa impartasim cu voi minunata veste ca bebelusul pe care il asteptam este o fetita ??? ??? Micuta este foarte cuminte si totul decurge perfect! Asteptam cu nerabdare sa o strangem in brate. ?‍?‍? Va multumim pentru toate gandurile bune de pana acum! ? P.S. Si pentru ca m-a rugat sa va salut, am atasat si o fotografie cu ea, chiar daca are numai 18 saptamani ?? ?? #pregnancy #itsagirl #parents #happiness #love #family ?”; a scris Adelina pe Facebook, unde a publicat și prima ecografie cu micuța ei.

La începutul lunii februarie, Adelina a anunțat că este însărcinată cu iubitul ei, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an. Adelina Pestrițu a primit cea mai frumoasă veste odată cu aniversarea vârstei de 31 de ani. Bruneta și iubitul ei vor deveni părinți peste 6 luni. De altfel, fosta prezentatoare tv a publicat prima fotografie cu iubitul ei, Virgil, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

