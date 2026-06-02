„FALS! Cu date și cifre, nu cu burtiere”

El a transmis pe Facebook că situația este prezentată greșit și a explicat diferențele de preț dintre contractele anterioare și oferta recentă.

„Haideți să mai demontăm un alt fake news: cum că Ministerul Apărării nu a vrut să cumpere blindatele Piranha sau că ar fi schimbat criteriile după publicarea acestora pentru a le elimina din procedură.”

Radu Miruță a respins categoric acuzațiile și a explicat că oferta primită a fost mult peste limitele aprobate.

„FALS! Cu date și cifre, nu cu burtiere. Adevărul este că a fost primită o ofertă cu un preț de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cel plătit de România în martie 2026 și aproape dublu față de limita maximă aprobată în Parlament.”

El a adăugat că procedura nu a fost modificată în niciun fel.

„Nu s-a schimbat niciun criteriu pe parcursul procedurii.”

Prețurile plătite de România în 2026

Ministrul a explicat nivelul de referință al achizițiilor anterioare.

„În martie 2026 MApN a plătit pe un Piranha 3,9 milioane de euro.”, a spus Radu Miruță.

El a detaliat și contextul bugetar aprobat anterior în Parlament.

„Față de acest contract, unde prețul mediu era în jur de 4 milioane de euro, analiza indicatorilor de creștere a prețurilor a dus la aprobarea în Parlament a unui plafon mai mare, de aproximativ 6 milioane de euro pe bucată, chiar dacă fabrica era deja construită și nu implica o creștere a costurilor pentru relocare.

Oferta de 10 milioane de euro pe bucată

Radu Miruță a precizat că oferta primită în cadrul programului SAFE a depășit semnificativ valorile aprobate.

„Raportat la prețul plătit de MApN în martie 2026, de aproximativ 4 milioane de euro, și la valoarea aprobată în Parlament, de până la 6 milioane de euro, noua ofertă primită în cadrul SAFE a fost de circa 10 milioane de euro pe bucată.”

El a făcut și o comparație cu alte echipamente militare.

„NB: în condițiile în care mașina de luptă a infanteriei, un produs superior, dintr-o categorie complet diferită, are un preț de aproximativ 11,2 milioane de euro.”

Criteriile MApN nu au fost schimbate

Ministrul a respins și ideea modificării condițiilor procedurii.

„MApN nu a schimbat criteriile operaționale transmise grupului de lucru pentru a elimina Piranha.”

El a explicat că acestea au fost stabilite anterior mandatului său.

„Acestea au fost transmise de la început, înainte ca eu să ajung la minister, și nu au fost modificate ulterior.”

Decizia privind bugetul și înzestrarea armatei

Radu Miruță a justificat decizia de a nu accepta oferta.

„Da, avem nevoie de transportoare blindate, dar nu putem plăti 10 milioane de euro pentru ceva ce am achiziționat cu 4 milioane de euro cu doar câteva luni înainte.”

Radu Miruță

El a adăugat că fondurile au fost redirecționate legal.

„Unii ar vrea altceva, dar nu ne permitem să pierdem niciun cent din banii pentru înzestrarea Armatei. Oferta primită pentru Piranha a depășit semnificativ valorile aprobate de Parlamentul României și nu putea fi contractată legal. Pentru a nu pierde fondurile, acestea au fost redirecționate către alte programe de înzestrare, în limitele aprobate de același Parlament.”, a mai precizat Radu Miruță.

Ministrul a precizat că procesul a fost gestionat de specialiști.

„De verificarea îndeplinirii condițiilor aprobate de Parlament, la MApN s-au ocupat 50 de profesioniști care au ținut piept marilor firme de consultanță. Ei s-au asigurat ca armata primește, cât se poate de repede, ce are nevoie, după criterii clare, operaționale.”

Radu Miruță susține că toate datele sunt verificabile și clare.

„Oricât se chinuie unii să îndoaie adevărul, el e limpede pentru oricine e dispus să asculte și să caute date.”

