După aproape 20 de ani de la primul ei hit, Dana vrea să să-și spună povestea ei așa cum a fost cu adevărat, nu mutilată de presă sau de zvonuri și, la propunerea Editurii Hyperliteratura, a decis să scrie împreună cu Andrei Ruse biografia ei, Poveste de cartier, carte care va fi publicată la începutul lunii septembrie.

Ascensiunea Danei a fost extrem de rapidă, atât publicul cât și presa îndrăgind-o imediat, devenind vocea unei întregi generații care se regăsea în muzica și stilul ei. Însă gloria și energia Danei ascundeau multe probleme și conflicte de care mai nimeni nu știa și prea puțini le-au înțeles apoi, când, după numai 2-3 ani totul s-a întors împotriva ei. Într-un ritm amețitor, a urmat prăbușirea. Dintr-un idol al unei generații, s-a transformat într-o ”vedetă de carton”, despre care s-au spus nenumărate lucruri jignitoare.

Ulterior, răspândirea veștii despre internarea ei la Spitalul Obregia, scandalurile cu propia-i familia, care din păcate au fost și televizate în show-uri de divertisment ieftin, drogurile sau relațiile toxice cu oamenii de care s-a înconjurat, au scos-o la fel de rapid de pe scena muzicală, unde de fapt ea abia își începea cariera.

Acum, Dana Marijuana a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a retras de pe scenă. Moment urmat de depresia cruntă care a măcinat-o de-alungul anilor.

“Este o onoare pentru mine că am fost prima cântăreață de muzică rapp din România, care a avut curajul și forța de a ieși în față. Am colaborat cu BUG la primul și la al doilea lor album. Asta se întâmpla în 1994. Aveam 14 ani.

După pauza mea cu MAFIA, m-am împrietenit la 18 ani cu Puya și am pornit la drum. Mi-au înregistrat mie un maxi single, au înregistrat și pentru ei, albumul lor. Ei mă puneau și în studio să înjur. Vroiau să fiu fata rea. În fața scenei era totul frumos și productiv. Toată lumea credea că sunt foarte bogată, numai că bogăția se trăgea din iubirea familiei mele.

Ideea e că ei luau 250 de dolari pe atunci, partea mea, adică a Marijuanei și partea lor. Am aflat asta după un an sau un an și jumătate. Le-am spus asta și nu le-a convenit. Cuvintele care mi-au rămas mie în minte și au stat la baza depresiilor mele de mai târziu au fost: Tu ești un nimeni, un nimic și fără noi nu o să faci nimic, niciodată. Cum să fim o familie unită, dacă noi ne certăm de la bani? Atunci am pus punct și am luat-o pe un drum, nu greșit, după părerea mea”, a declarat Dana Marijuana în cadrul unui interviu.

Din păcate, Dana Marijuana a anunțat astăzi că tatăl ei a murit, acesta având probleme grave cu inima. Ion Coteanu sufereași de diabet.

