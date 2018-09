„Erau vreo 300 de crocodili în Marcoc, era un croco-parc foarte interesant. A fost o vacanță frumoasă, dorită de foarte mulți ani și împlinită. Am văzut frumusețile vechi, dar și cele noi, am văzut și orașul vechi, în care obiceiurile au fost păstrate, oamenii merg și la muncă dar își prezintă și tradițiile, fiecare sat are specificul lui.

Dacă trăgeai aer brusc în piept, simțeai cum îți ard plămânii. Dar și eu și Monica suntem păsări de vară, ne place căldura! Mi-am luat genți de umăr, multe, mi-am luat papuci marocani, de-aia cu botul ascuțit. Mă bucur că mi-am găsit papuci, pentru că eu port 46 și mă bucur că nu mă strâng. Merită să mergi în vacanță, în Maroc! Am avut o mică peripeție, dar nu am avut probleme…noi am așteptat să ne întâlnim cu mașina șoferului și eram cu ghidul, iar ghidul a dispărut pentru o oră.' a povestit Aurelian Temișan la „Agenția VIP'.

Citește și

VIDEO/ Ping-pong cu protestele din 10 august. Ancheta din Parlament, „un spectacol jenant”. Cum a anulat PSD audierea personajelor-cheie