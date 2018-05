Cine este Vladimir Drăghia, finalist “Exatlon”, din echipa “Faimoșii”

Vladimir Draghia este ultimul Faimos care a rezistat în competiția Exatlon. Acesta a declarat ca plecarea lui Cătălin Cazacu l-a emoționat foarte tare și că le este recunoscător celor care l-au votat să rămână. În ultimul an, viața finalistului Exatlon s-a schimbat mult. A devenit tatăl unei fetițe superbe și are o iubită care îl susține în tot ceea ce face.

Vladimir Drăghia, marcat de evenimente dure

Recent, Vladimir Drăghia a povestit despre evenimentele care l-au marcat de-alungul timpului. “Era perioada aceea când toată lumea pleca din țară și așa că m-am dus și eu în Italia, să văd cum este. Și mi-am dat seama că nu curg laptele și mierea; m-am simțit dezrădăcinat”, povestește Vladimir Drăghia.

Mama lui Vladimir este cea care l-a susținut și l-a încurajat. “Când i-am zis că plec, ea mi-a găsit unde să stau, în timp ce eu mă aflăm pe drum, în microbuz. Nu aveam bani nici de bilet, am plătit la întoarcere, 100 de Euro. M-a maturizat experiența în Italia. Am muncit, am încărcat tiruri, dar m-am întors bărbat. Dacă nu aș fi plecat, aș fi rămas mereu cu regretul că nu am făcut-o. Am revenit în București după șase luni, unde m-am regăsit”, adaugă războinicul de la “Exatlon”.

“Prefer să lucrez intens, cât pot, trei sau patru luni, după care vreau să iau o pauză. M-am învățat cu libertatea și îmi este necesară. Probabil că vine și că o compensare pentru perioada în care eram la internat (n.r. perioada petrecută la Centrul Olimpic, în Brăila) și trebuia să plec numai cu bilet de voie”, a declarat vedeta.

