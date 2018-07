Chiar și azi, Cristina Dorobanțu “muncește” din greu pentru rezultatul pe care-l afișează în fața camerelor de filmat. “Trucul meu este acela de a mă demachia foarte bine, cu atât mai mult cu cât, în ultima vreme, îmi aplic foarte multe produse de beauty pe față, pentru că așa se întâmplă în meseria în care activez. Îmi mai fac măști cu miere, cu ghimbir pentru că ghimbirul curăță în profunzime și am citit că este foarte bun, cel puțin la mine îmi dă roade. Apelez și la sfaturile profesioniștilor și îmi cumpăr produse profesionale. Deci, din punct de vedere al îngrijirii tenului, sunt la zi”, ne-a explicat Cristina, completând că, în curând, va povesti tot despre ritualurile ei de înfrumusețare, pe un blog. “Seara îmi fac timp pentru mine, fiindcă este foarte important să ne găsim timp pentru noi, cu atât mai mult cu cât ne dorim să strălucim în fiecare clipă. Chiar le recomand femeilor care mă urmăresc și sunt interesate de ceea ce fac eu să citească blogul meu, pentru că în curând o să le fac o supriză și o să dau câteva informații referitoare la ritualul meu chiar acolo, pe blog”.

Cristina Dorobanțu a avut probleme mari din cauza acneei. Doar dermatologul a reușit s-o scape de chin, cu un vaccin

Prezentatoarea rubricii “Secrete între fete” de la Kanal D ne-a mărturisit că a devenit obsedată de tenul ei după ce, în adolescență, a avut de furcă din cauza acneei. “Am avut niște probleme, undeva la vârsta de 17 ani, când eram plină de acnee și a trebuit să apelez la un dermatolog, care m-a ajutat extraordinar de mult. Am făcut vreun an și două luni vaccin, țin minte că mă duceam în fiecare joi. Nu se putea atinge nimeni de mine, pentru că eram foarte nervoasă, mi se umfla mâna în zona înțepăturii, dar am trecut peste și folosesc în continuare o cremă de la farmacie, pe lângă toate măștile și produsele profesionale pe care le aplic. Crema respectivă îmi curăță pielea moartă, dacă pot să spun așa, lăsându-mi tenul foarte curat. Îi dă o culoare roșiatică, de care scap cu o cremă care calmează”, ne-a mai spus Cristina, completând că și după 10 ani mai are încă sechele și zilnic trăiește cu teama ca nu cumva să-i reapară coșurile.

“Nu m-am relaxat absolut deloc. Am beauty-case-ul meu. La hotel, dacă nu-mi găsesc prosopul pe care-l pun mereu în bagajul de călătorie, îmi acopăr perna cu un tricou. Nu-mi pun fața pe orice și când văd coșuri, că se mai întâmplă într-o anumită perioadă să-ți apară coșuri, mă panichez foarte tare. Pentru mine e un subiect foarte sensibil și îmi e teamă să nu alunec spre partea aceea în care să am din nou probleme foarte mari cu tenul”.

VIDEO: Cosmin Nistor; FOTO: Dumitru Angelescu