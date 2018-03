Actrița Ecaterina Ladin a devenit extrem de populară și de îndrăgită de publicul din România o dată cu rolul Dalidei din Las Fierbinți, simpatica și originala secretară a primarului Vasile. Originară din Chișinău, Tincuța, așa cum îi spun familia și apropiații, a venit în București pentru a face…teatru.

Îndrăgita actriță a acceptat invitația de a veni la „Interviurile Libertatea” unde ne-a povestit cum a ajuns să facă parte din distribuția celui mai de succes serial românesc de comedie. „Tot teatrul m-a ajutat, fiindcă Dragoș Buliga, regizorul serialului, m-a văzut într-un spectacol la Teatrul de Comedie și atunci, datorită acelui spectacol, știa că există o actriță de proporții un pic mai mari și …de asta avea nevoie! După ce m-a văzut în spectacol, m-au chemat la casting și a fost atunci ziua mea norocoasă în care să dau in casting bun și să iau proba”, ne-a mărturisit Ecaterina, completând că personajul pe care-l joacă nu se aseamănă aproape deloc cu omul care este zi de zi.

„De când sunt în Las Fierbinți nici nu mă mai machiez atât de mult, nici coafura nu o mai vreau. Să nu văd niciun cârlionț, nimic. Nu că nu mi-ar plăcea, dar face parte din Dalida și toate culorile, toate florile, toate rochiile, fustele și bluzele astea înflorate fac parte din acest personaj și din viața Dalidei. În dressing-ul meu o să vezi doar haine negre. Cumva am atât de multă culoare acolo încât, în serial, încât nu mai am nevoie de haine colorate în viața de zi cu zi!”

Dalida din Las Fierbinți este total diferită de Ecaterina Ladin

Chiar dacă talentul este cel care a adus-o în locul în care se află în momentul de față, printre cei mai de succes actori români, Ecaterina ne-a mărturisit că nu ar fi putut da viață acestui personaj fără ajutorul celor din jurul ei. „În primul rând este munca fetelor de la machiaj și de la hair. În fiecare dimineață eu stau câte o oră acolo până să ajung la personajul „Dalida”. Mă recunoaște lumea pe stradă, dar e chestia aia de mă vedea, de a se întoarce, se întreabă dacă sunt eu sau nu și abia apoi au o reacție de uimire”.

În plus, actrița ne-a mai declarat că, deși poate la televizor pare un rol ușor, a avut nevoie de multă muncă de documentare pentru a reuși să intre în pielea secretarei de la primăria din Fierbinți.

„Am avut o afacere într-o perioadă și știu ce înseamnă birocrația, știu ce înseamnă hârtii și facturi și acte. Am făcut o contabilitate primară la firma mea. Știu ce înseamnă birou și multă hârțogăraie, dar m-am inspirat din multe secretare pe care le-am văzut eu la viața mea. Am prins așa, de-a lungul timpului, și mi-am amintit acum. Sau am văzut un rol jucat foarte bine de secretară și am „furat” de acolo câte ceva. Un zâmbet dintr-o parte, un mers din altă parte. Când vine și costumul, vine coafura, vine și machiajul, deja este un personaj amplu. ” a mai spus simpatica actriță.



FOTO: Adrian Manolache

