“Eu am fost tot timpul discret. Tot timpul m-am ferit să vorbesc despre mine. Chiar şi prietenii s-au mirat că am ajuns în situaţia asta. Mădălina a vorbit nepotrivit despre mama mea. Pe Mădălina am iertat-o, însă, asta nu înseamnă că nu o dau în judecată. Pentru defăimare, a minţit cu tot. Nu am lovit-o şi nu am invitat-o în pat cu prietena ei. A fost o strategie bine pusă la punct. Am aflat nişte lucruri despre ele care m-au şocat. Multă lume s-a supărat pe mine, dar cine mă cunoaşte ştie că nu sunt în stare aşa ceva”, a declarat Kamara la TV.

“Îmi cer scuze faţă de persoanele care mă cunosc. Îmi cer scuze că au fost nevoiţi să audă aceste lucruri despre mine. Normal că mă deranjează. Nu trebuie să ştie lumea la ce sunt eu atât de bun. Asta este intimitatea mea, nu trebuie să ştie lumea” a mai spus Kamara.

