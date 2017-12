Fostul socru al Antoniei este revoltat, după ce artista a făcut Crăciunul alături de Alex Velea și cei doi băieți. Acesta susține că interpreta nu a mers să își vadă fetița în Italia, înainte de sărbători.

Ciro Castellano declară că Antonia nu a venit în Italia pentru a-i dărui nepoatei sale, Maya, o jucărie, de sărbători.

Ciro Castellano crede că fosta noră nu se implică suficient în creșterea fetiței sale

„E o greşeală mare. Eu îi întreb şi acum! Antonia, de ce nu i-ai adus o păpuşică cu două zile înainte de Crăciun? Viaţa de familie, de muncă i-o înţeleg foarte bine. I-am zis să aibă grijă de copil, să meargă la serbări, se plânge că nu are timp. Eu îi reproşez încontinuu. Maya are viaţa ei în Italia. I-am zis să facă sacrificii. Ea a ales să plece, are altă familie şi alţi copii. Copilul are ambii părinţi. Pentru mine asta e situaţia. Nişte părinţi trebuie să facă sacrificii pentru copii. Maya nu vine în România, se duce Antonia la ea în Italia. Măcar să stea două zile cu ea. Oricând, să se ducă să o ridice de la şcoală. Din partea mea să fie foarte clar, Antonia a crescut atâta lângă noi, nici măcar să spună Sărbători fericite! Atunci să nu se plângă că este situaţia aşa. Noi dăm respect, vrem şi noi respect. Nimic nu s-a schimbat”, a declarat Ciro Castellano pentru Antena Stars.

Citește și

Povestea vraciului din Țara Moților care știe secretele plantelor medicinale de pe vremea dacilor