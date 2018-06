Ioana Ginghină își supune organismul în fiecare vară cel puțin unui detox. Nu merge la vreo clinică de renume pentru a urma vreun program personalizat, ci consumă acasă doar fructe. Actrița susține că aceste obiceiuri sunt benefice pentru ea și le urmează cu strictețe.

Ioana Ginghină consumă 10 zile doar pepene

Soția lui Alexandru Papadopol este foarte conștiincioasă și nu cedează niciunei ispite culinare, din momentul în care începe treaba. În plus, este mulțumită de rezultatul pe care consumul de fructe zile în șir îl are asupra corpului și chipului ei. “Efectele se văd imediat la față, întinerești, tenul e mult mai frumos. Am observat la oameni care țin regimul Ducan că se îngălbenesc la față, sunt mai căzuți, așa… Întotdeauna, după un detox, arăți foarte bine la față, slăbești frumos”, ne-a explicat ea.

Deși sunt nutriționiști care spun că cireșeleîngrașă , Ioana Ginghină susține că nu s-a confruntat cu o astfel de situație.

“Timp de 3 zile mănânc cireșe. Pe zi, consum maximum 2 kg de cireșe, dar nu îmi pun o limită. Niciodată nu m-am îngrășat de la cireșe și nu știu dacă cineva care a mâncat doar cireșe s-a îngrășat. Cura cu pepene durează 10 zile, dar îmi este și mai ușor să o țin, parcă mă satur mai bine”, a mai spus actrița.

Actrița și soțul ei, Alexandru Papadopol, sunt vegetarieni de anul trecut. Decizia a fost una firească, după ce fiica lor, Ruxandra i-a anunțat că nu mai consumă carne. Prin urmare, acest aliment a fost scos din meniul lor, fără ca vreunul dintre ei să facă efort.

