George Mihăiță este unul dintre actorii răsfățați de soartă: cu zeci de roluri în teatru și cam tot atâtea în film, a fost apreciat încă din timpul facultății de teatru, pe care a absolvit-o în 1971, la clasa prof. univ. Sanda Manu. Încă student, el a fost remarcat de marele regizor Lucian Pintilie și distribuit în celebrul film „Reconstituirea”. Acesta avea să fie o adevărată rampă de lansare pentru viitorul actor.

O jumătate de secol mai târziu, în prag de 70 de ani, George Mihăiță a rememorat pentru Libertatea acel moment în care a fost actor principal într-una dintre cele mai apreciate pelicule românești. Alături i-au fost nume mari ale scenei, printre care Vladimir Găitan, George Constantin, Ileana Popovici, Ernest Maftei sau Emil Botta. „Am luat 18.000 de lei. Atât am luat pe vremea aia, nu știu cât e valoarea lor de atunci”, a dezvăluit Mihăiță în exclusivitate pentru Libertatea. Actorul a evitat să răspundă la întrebarea legată de cea mai mare sumă câștigată la un film, însă a mărturisit cum au mers lucrurile după 1990. „Cel mai puțin am câștigat la filmele românești de după Revoluție. Nu mi-aș dori să mai joc pentru banii ăștia. Dar nu contează, filmul îl facem din plăcere. Dacă există un rol cu care eu pot rezona – nu banii contează”, a precizat directorul Teatrului de Comedie.

El a mai adăugat că nu îi cunoaște pe regizorii tineri care fac filme în prezent, însă îi invită cu drag la teatru să îl cunoască și, de ce nu, poate să se și inspire din ceea ce joacă.

George Mihăiță s-a născut pe 23 septembrie 1948 la Moreni, județul Dâmbovița. După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale din București a avut mai multe roluri la Teatrul Bulandra, Teatrul Național și în special la Teatrul de Comedie, unde este director din anul 2003. Activitatea sa în film a fost și mai prolifică, bifând până în prezent aproape 50 de roluri, la regizori precum Manole Marcus, Andrei Blaier, Geo Saizescu, Elisabeta Bostan, Dan Pița sau Sergiu Nicolaescu.

A jucat și multe roluri în spectacole de teatru TV, având apariții memorabile în programe de divertisment de Revelion. În 2010 a primit Premiul UNITER pentru cel mai bun actor într-un rol principal, pentru rolul Alexandr Tarasovici Ametistov – Casa Zoikăi de Mihail Bulgakov, Teatrul de Comedie, București. Pentru rolul Henry Perkins, în spectacolul „Bani din cer” de Ray Cooney, și în regia lui Horațiu Malaele, a primit în 2001 Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în cadrul Festivalului Național de Comedie de la Galați.

A fost directorul revistelor Salut, Salut paranormal, Salut rebusist, Integrame salut, Sexualitatea, Salut Generația Pro. În 1994 a propus Camerei Deputaților și Parlamentului României proiectul de lege privind Ziua Adolescentului. Trei ani mai târziu, Președintele României semnează Legea nr 197/1997 privind instituirea Zilei Adolescentului în a doua duminică din luna mai.

