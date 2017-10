Cunoscut drept „băiatul rău” al filmului românesc, George Piștereanu este un bărbat pe care orice fată…l-ar vrea acasă. Pentru că, în realitate, el e băiat bun. Nu o spunem noi, ci chiar el. Actorul ne-a povestit că succesul nu l-a transformat.

Provenind dintr-o familie de machidoni, actorul George Piștereanu a fost învățat să nu lase succesul să i se urce la cap. Tânărul și-a primit titulatura de „băiatul rău” al cinematografiei române după rolurile din filmele „Eu când vreau să fluier, fluier” și ”Loverboy”, două pelicule în care interpretează personaje negative. Avea doar 18 ani când cucerea industria cinematografică din România, însă acest lucru nu i-a schimbat caracterul. George nu are deloc imaginea pe care cele două filme i-au creat-o.

„Nu contează ce premii am luat. Bine, nu în sensul că nu ar fi importante pentru mine și că nu-mi doresc să iau și altele, ci nu este relevant pentru relația cu oamenii din jurul meu. Nu-mi place să ies în evidență cu asta”, ne-a spus George, completând că pentru el cel mai de preț lucru pe care-l are este experiența. „Nu se poate cumpăra, tocmai de aceea este cel mai valoros lucru”, ne-a spus actorul, recunoscând totuși că, la fel ca oricine, muncește pentru bani, însă nu este scalvul lor. „Este vorba și de bani, dar depinde ce-ți dorești de la ei. Adică dacă nu-ți trebuie nu știu ce mașină de sute de mii de euro sau nu știu ce lustră de la un designer italian, poți să trăiești decent din actorie. Evident se poate și mai bine”.

George Piștereanu este „băiatul rău” al cinematografiei române

Actorul nu conduce o mașină de sute de mii de euro, ci preferă să se deplaseze prin oraș sau la filmări cu o motocicletă. Se pare că este singurul lucru în care investește mai mulți bani, în rest preferând să fie chibzuit. „Nu am pe nimeni care să se ocupe de mine, nici măcar să-mi scrie mesajele de pe site-urile de socializare, așa cum am auzit că se poartă. Eu fac totul aproape singur. Chiar știu să gătesc- evident, rețete tradiționale machidonești – știu să spăl și să fac curat. Am pe cineva care mă mai ajută, dar în principiu fac totul singur”, ne-a mai spus George.

VIDEO: George Capoianu

