VIDEO EXCLUSIV / I-a dat liber soacrei! Anda Adam și-a luat bonă filipineză

După ce s-au ocupat îndeaproape de fiica lor, Evelin, și au avut și un ajutor de nădejde în soacra vedetei, Anda Adam și soțul ei au optat pentru serviciile unei bone de origine asiatică.

Fetița Andei Adam împlinește luna viitoare 2 anișori. Pitica are deja personalitate și, conform mărturisirilor mamei sale, nu stă locului o clipă. Artista recunoaște că ea este cea care îi face toate poftele micuței și, drept urmare, Evelin se alintă la maximum în preajma ei. Tocmai de aceea, Anda consideră că fetiței i-ar prinde bine să interacționeze cu alți copii de vârsta ei și plănuiește ca la începutul lui 2018 Evelin să meargă la grădiniță. Abia după aceea, cuplul se va gândi la mărirea familiei, în prezent toată lumea fiind cu ochii pe Evelin. “Mai stăm puțin ca să putem să o punem pe Evelin la grădiniță și să avem timp pentru celălalt copil, pentru că acum nu prea avem timp. Intenționez oricum după ziua ei de naștere, la 3-4 luni, să o dau la grădiniță. Oricât de mult ai încerca tu ca și părinte, ca și bunic, să faci tot felul de activități cu copilul, cred că la grădiniță lucrurile sunt mult mai organizate. Cu mine se răsfață cel mai mult, cu mine este cea mai mârâită când e vorba să mâncăm, cu mine nu prea vrea să mănânce. Când e cu tatăl ei mănâncă, nu are nicio problemă. Am ajuns la concluzia că dacă aș ține-o cât mai mult lângă mine, nu aș face altceva decât probabil să se simtă și mai alintată, mai protejată’’, ne-a spus Anda Adam.

A renunțat la serviciile soacrei

În toată această perioadă, soacra vedetei a fost de bază. Mama lui Sorin a venit de la Constanța pentru a avea grijă de nepoțica ei. O mână de ajutor a dat și mama Andei în perioada în care a venit în țară, femeia fiind stabilită de ani buni în America. În aceste condiții, cântăreața a decis să își elibereze soacra de aceste răspunderi, mai ales că Evelin este foarte activă și este destul de greu ca membrii familiei să țină pasul cu ea.

“Până acum ne-a ajutat bunica – mama soacră, pentru că mama mea nu a avut cum mai mult de o lună cât a fost în vacanță. A stat și ea și ne-a ajutat cu fetița, iar de 2 luni ne-am decis să luăm și o bonă, pentru că nu mai puteam să ne descurcăm, copilul deja este independent, se cațără, se urcă, trebuie să fii nonstop atent la ea. Pentru binele copilului în primul rând, ca nu cumva să ne scape vreo secundă din privire și să se întâmple ceva rău, am considerat că trebuie să ne luăm pe cineva care, indiferent de programul nostru – că ne pregătim să plecăm undeva sau că suntem pe fugă și poate nu suntem atenți – supraveghează nonstop copilul. E filipineză bona noastră’’, a declarat, pentru Libertatea, Anda Adam.

Cu toate că în showbiz, multe vip-uri au avut probleme cu asiaticele, probabil că artista s-a interesat de trecutul acesteia și și-a luat măsuri de precauție înainte de a băga în casă o străină.

Video: Dumitru Angelescu

