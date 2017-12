Artistă în adevăratul sens al cuvântului, Rona Hartner se simte cel mai bine pe scenă, în fața oamenilor, indiferent în ce calitate o face. În urmă cu 12 ani, Rona Hartner a defilat aproape goală în cadrul unei prezentări de modă pentru un designer internațional.

Rona Hartner a fost mereu o persoană asumată, deschisă și extrem de sinceră, așa că, ori de câte ori i s-a propus un proiect, actrița l-a acceptat imediat. Așa se face că și la cei aproape 44 de ani, Rona este ofertată pentru a defila în creațiile unor designeri. „Mă apucă acum la bătrânețe la 40 de ani. De ce nu? Ai văzut că există modele care defilează și la 70 de ani. Eu prima oară când am defilat a fost la 25 de ani pentru un designer la Paris, după care pentru Lolita Lempicka, pentru Venera Arapu și am mai defilat pentru desuuri în 2005. Deci în 2005 aveam cât? 35 de ani și eu defilam pentru cea care face sutienele pentru Christina Aguillera și toate astea. Defilam pentru ea în desuuri. Nu e pierdut timpul niciodată. Mie îmi place foarte mult moda de fapt. Nu sunt fashion victim, dar pentru mine moda înseamnă și personaje, înseamnă cultură. Când văd un spectacol al meu, am o viziune asupra spectacolului, văd și costumele, văd și moda, văd și toată povestea, lumina din jur și pentru mine e un tot”, ne-a povestit Rona.

Rona Hartner a defilat pentru designeri internaționali

Cu toate că este pasionată de modă, Rona nu vrea să se transforme într-o victimă a ei și susține că uneori alege să facă ”greșeli” vestimentare. Actrița ne-a mărturisit că nu suportă stiliștii în primul rând pentru că nu acceptă ideea ca cineva să-i impună un anumit stil. „Nu suport stiliștii. Prefer să am defecte de styling personale pentru că am avut eu o zi mai proastă sau pentru că am avut o zi așa cum am vrut eu. Prefer să ratez un look decât să mă îmbrace altcineva din exterior. Nu suport să mi se spună ce să fac pentru că dacă eu am chef o lună să mă îmbrac în gri, în parpalac și să nu mă machiez este treaba mea, înseamnă că sunt „in the mood of grey” (n.r. intr-o stare de gri ). Sau, dacă vreau să mă îmbrac numai în roz, pe tocuri înalte și cu fuste crețe înseamnă că am dat eu iar în mintea copiilor și este vina mea, este o chestie personală”, ne-a mai povestit Hartner, completând că de mai bine de 10 ani se numără printre răsfățații designerilor care o cadorisesc cu tot ce îi lipsește din garderobă.

„Nu mi se întâmplă să fiu genul de persoană care dă mulți bani pe haine pentru că din 2005 am consacrat garderoba „Fecioarei Maria” și de atunci mie mi se dau cadou toate rochiile care îmi plac. Este suficient să mă uit la o vitrină și creatorul de modă mă sună el acasă și mă întreabă dacă nu vreau să mă îmbrac. Este un făcut. Dacă cumva îmi trece prin cap o rochie sau îmi place un creator, el însuși mă sună și îmi zice că vrea să mă îmbrace”, a mai spus Rona Hartner.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

