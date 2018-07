Anul acesta, Festivalul Mamaia Copiilor s-a lăsat nu doar cu momente de panică, dar și cu multe nemulțumiri din partea părinților. În ultima seară de festival, în momentul decernării premiilor, scena a cedat și s-a rupt, copiii urcați pe ea intrând în panică. Una dintre mămicile care au asistat neputincioase la nefericitul eveniment ne-a semnalat că nu doar scena a fost problema Festivalului, ci și întreaga organizare.

„S-a rupt scena cu ei, punându-le viața în pericol. Regret că nu am fost atât de inspirată să filmez momentele în care bieții copii au fost puși să vină să stea ca la tăierea mieilor pe scenă și să își aștepte sentința. Cei care nu au luat niciun premiu, nici măcar o diplomă de participare, au plâns în hohote că au fost expuși să-i vadă o țară întreagă", ne-a scris Daniela A., o mămică nemulțumită de organizarea din acest an de la Festivalul Mamaia Copiilor.

În plus, pe lângă aceste nemulțumiri, mămica este indignată de modul în care au fost jurizați concurenții.

„Ne-au pus să semnăm în ziua Galei niște hârtii, să ne umilească copiii în fața unei țări întregi. Nu am fost de acord cu așa ceva. Eu nu cred că am contract cu TVR-ul să îmi umilească copilul. Sute de părinți sunt nemulțumiți. Premiile date între compozitori, regulament încălcat cu participare la Creație etc. Juriul de dinozauri bătrâni care nu au ce căuta la copii și Corina Chiriac, care oricum e împotriva festivalurilor. Ea ce căuta în juriu?", a mai completat mămică nemulțumită.

S-a rupt scena de la Festivalul Mamaia Copiilor în momentul în care s-au decernat premiile

În momentul în care Diana Dumitrescu, cea care a prezentat festivalul, a anunțat și ocupanții locului I, scena a cedat, semn că organizatorii nu au luat niciun pic în calcul urcarea mai multor copii în același timp. Din fericire, actrița, care nu este la primul festival pe care-l prezintă, nu și-a pierdut cumpătul și a încercat să-și păstreze calmul, deși era vizibil afectată, tocmai pentru a nu-i speria și mai tare pe copii.

„Haideți, vă rog frumos, să încercăm să luăm un minut de publicitate până reparăm scena. Eu o să înot probabil până în spate. Ploaia a afectat, din păcate, scena, nu am știut ce se întâmplă, pentru că este acoperită. Toți copiii sunt bine? Toată lumea mâna sus dacă este bine. Gălăgie că sunteți bine. Bravo!", a încercat Diana Dumitrescu să remedieze situația.

CITEȘTE ȘI: