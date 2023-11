Se estimează că peste unu din șapte adolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani trăiește cu o tulburare mintală diagnosticată. Estimările mai arată că 86 de milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani și 80 de milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani trăiesc cu o tulburare mintală la nivel mondial.

De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, sărbătorită anual pe 20 noiembrie, Unicef îi susține pe copii să ia cuvântul în instituții și să își exercite dreptul la consultare. Iar Școala 9 le dă cuvântul.

Aveam doar 13 ani când am realizat că e ok să-mi doresc altceva de la viață. Să vreau să-mi construiesc propria mea cale de a simți. De a conștientiza. De a trăi.

Eram obișnuită să-mi folosesc mintea ca un spațiu ascuns de toți cei care nu îmi agreau dorințele pe care încercam să le aduc la realitate. Credeam că nu o să reușesc să fiu împlinită cu ce cale voi alege să urmez, pe plan profesional sau personal. Uneori îmi făcea rău să țin totul în mine, iar asta îmi punea piedici în activitățile mele zilnice sau cele de la școală.

De mică mi-am dorit să devin scriitoare, să-mi împărtășesc ideile și sentimentele cu alți pasionați de literatură. Să transmit iubire si alinare altor persoane care au nevoie de sprijin, de cuvinte spuse cu sinceritate, din inimă.

Totuși, visul meu nu era niciodată luat în serios. În ochii altora părea doar un joc copilăresc, o ocupație inutilă în ceea ce privește viitorul unui copil care, și așa, ar avea multe alte alegeri mai bune pe plan profesional. Nu era o opțiune să îmi urmez cea mai mare dorință, căci toată lumea îmi confirma că nu voi avea niciun succes și îmi voi irosi timpul valoros în care chiar aș fi putut fi „mai productivă”.

Într-o zi, am decis să caut ajutor în alți tineri care experimentau trăiri similare cu ale mele sau care împărtășeau aceeași pasiune, iar după ce m-am asigurat că sunt de încredere, am început să ne împrietenim și să deschidem cutia noastră de emoții. M-au asigurat că sentimentele mele sunt valide și normale, că un gând văzut de societate ca fiind nesemnificativ poate deveni cea mai mare realizare a mea. Atunci am început să am grijă de mine cu adevărat.

Cu sprijinul lor, am reușit să particip la multe concursuri de creație literară, să fiu premiată cu diplome și medalii și să fiu publicată, cu poeziile mele, în diferite reviste și ziare din toată România.

Această experiență m-a ajutat să realizez că, oricând greșești un drum, există o scurtătură pe care poți să te întorci și să o încerci de la capăt, iar atunci când ți se pune un zid de frici și piedici în față, mereu o să găsești o unealtă mai puternică să dobori tot ce ți se pune în cale.

Iar tu, dacă treci printr-o situație similară, amintește-ți mereu aceste lucruri: tu ești unealta succesului tău. Tu ești ceea ce ai nevoie.

Poți să te plimbi prin natură de unul singur sau poți să-ți petreci timpul cu prietenii tăi. Poți să îți practici hobbyul preferat sau poți, pur și simplu, să te odihnești. Du-te și fă ceea ce te face să fii fericit, căci în acest fel vei reuși. Acordă atenție dorințelor tale, dar mai ales emoțiilor care vin la pachet cu acestea.

De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, dar și în zilele ce urmează, permite-ți să fii versiunea ta cea mai bună, nu cea care ți se impune. Permite-ți să te cunoști pe tine însăți și să devii cel mai bun prieten al tău. Ai grijă de sănătatea ta emoțională.

Ștefania este membră a Boardului Copiilor din România susținut de UNICEF.

