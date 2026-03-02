Povestea Malalei este sau ar trebui să fie cunoscută. A fost împușcată în cap de talibani, pentru că milita pentru dreptul la educație al fetelor. Era un copil, o adolescentă.

Dar Malala n-a murit. A supraviețuit, s-a făcut bine în Anglia, și-a scris povestea, a devenit o activistă recunoscută internațional, a fost cea mai tânără laureată a Nobelului pentru Pace (un premiu care, dacă vrea să își păstreze buna reputație, nu ar trebui să ajungă niciodată la acel vlăjgan portocaliu care batjocorește zilnic democrația americană). Avea șaptesprezece ani când a fost laureată.

Malala Yousafzai. Foto: Profimedia

O admir pe Malala pentru puterea convingerilor sale (juste!), pentru vocea ei, pentru busola sa morală intactă, pentru claritatea expresiei sale.

I-am citit și recitit memoriile – Eu sunt Malala (au apărut și în română, la Polirom, acum mai bine de un deceniu) – și de fiecare dată m-a impresionat puterea acestui copil de a observa oamenii așa cum sunt și de a ști, în egală măsură, cum ar trebui să fie.



Malala a fost binecuvântată cu șansa de a fi fiica unui înțelept, Ziauddin, care a luptat, la rândul său, pentru dreptul fetelor la o educație. Fondator de școală și om întreg, Ziauddin nu s-a posomorât cum fac paștunii când nu li se naște un băiat.

Dimpotrivă, și-a tratat fiica exact așa cum se cuvine, ca pe un om întreg. Curajul Malalei de a înfrunta talibanii a fost educat și în familie.



Ce legătură are această poveste cu noi? Are. Înainte să fie împușcată în cap într-o mașină care o ducea la școală, înainte de a fi împușcată chiar pentru vina de a merge la școală, Malala a auzit de la talibanul care ținea pistolul această întrebare: Cine este Malala?



De atunci, de când s-a întors dintre cei destinați morții, tot răspunde și arată. Nu doar cine este ea, ci și cine ar trebui să fim toți – degrevați de absurd și stupiditate.

Iar în societatea românească avem prea puține Malale (numele său vine de la o eroină cunoscută în Afganistan, Malala din Maiwand). Prea puține Malale care să se ridice și să susțină dreptul la educație (și nu numai).

Viața femeilor în România astăzi este cumplită, agresiunile contra lor, mergând până la crime, umplu jurnalele de știri ale televiziunilor.



Uciderea unei femei este o știre înfiorător de des. Traficul de persoane este la ordinea zilei, violența domestică este o boală care nu mai trece.

Și în tot acest infern, mult prea puține voci se ridică să înfrunte nepăsarea înconjurătoare. Și pe noi nu ne amenință nimeni cu un pistol, suntem înconjurați de altfel de talibani, crescuți din nesimțire atroce, din tupeu nemărginit și dintr-o colosală ignoranță. Ce ne scuză lașitatea? Nimic.



Când s-a trezit în Birmingham și a văzut că era în viață, Malala cea adevărată a început să contemple lumea. A înțeles repede că universul din care venea ea era cu secole rămas în urmă (cum, în mod tragic, este și lumea românească).



Cu toate acestea, și-a dorit să aparțină acelui univers, pentru a-l reprezenta, pentru a da o voce acelora care nu aveau niciuna. Aceasta este chiar definiția curajului.



Malala a făcut ceva cu viața ei. Noi ce facem cu viețile noastre?



Cine este Malala? La noi, cu câteva excepții, despre care, de altfel, scriu de douăzeci de ani, iar arhiva mea este publică în cele douăzeci de cărți Baricadele pe care le-am ridicat și le-am tot ridicat în fiecare an de muncă, tăcerea generală rămâne asurzitoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE