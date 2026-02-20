Nu o dată m-am bucurat când am văzut că am gândit la fel cu unii dintre ziariștii de la LEspresso. De pildă, recent, am citit un editorial de Loredana Lipperini (Il potere di oggi fa come vuole solo perché può | L’Espresso), la care nu am obiecții. Dimpotrivă, exact așa gândesc și eu. Că astăzi în lume suntem într-o situație descrisă deja de Pier Paolo Pasolini: anarhia puterii. Puterea, pentru că nu mai este contestată în mod real, a ajuns anarhică, arbitrară și caută, oricum, în mod natural, să devină absolută. Și asta are legătură cu slăbiciunea presei.

Gazetele sunt anticorpii fără de care o democrație nu poate funcționa. Cultura video la minisecundă, în care gândirea este abolită, n-avea unde să ducă în altă parte.

Dacă vă uitați la dosarele Epstein, veți vedea, sper, numitorul comun. El nu e dat de religie (răul nu e apanajul budiștilor, hindușilor, evreilor, creștinilor sau musulmanilor), nu e dat de ideologie (răul nu e nici de stânga, nici de dreapta), nici de vârstă (nu doar seniorii sunt nechibzuiți), ci de statut, de relația cu puterea.

Oamenii care au abuzat pe insula pedofililor au făcut-o pentru că au avut puterea de a o face și pentru că și-au surpat, în timp, frânele. Și-au avortat morala, s-au deprins să trăiască în afara eticului, au ucis, așadar, binele, adevărul și frumosul.

Unii, precum Trump, nu le-au întâlnit (binele, adevărul și frumosul) niciodată, fiind de la început până la sfârșit niște neisprăviți, oameni care nu și-au încheiat devenirea umană. Niște ciorne defecte.

Dar cheia corectă de înțelegere a lumii aici stă: în relațiile de putere. De aceea abuzează clerul când i se dă ocazia, de aceea abuzează și marxiștii când li se dă ocazia, fasciștii, Bovino ăla sau Musk la el pe penibila sa rețea socială. Toți!

Și toate acestea se întâmplă pentru că puterea nu mai este îndiguită, nu mai este controlată. Serviciile secrete și-au înlocuit misiunea, acum sunt agenți economici, practică șantajul ca artă. Educația a eșuat de când a renunțat la scopurile ei aristotelice de a-i îndruma pe indivizi spre virtute. Trăim vremuri integral strâmbe, capitalismul, precum s-a constatat, a decăzut în tehno-feudalism. Iar satrapii tehnologici vor toată puterea. Și, pentru că nimeni nu li se opune coerent, chiar o au.

Viața online plină de boți, idioți și roboți dictează vieții offline, cu mai vechii ei hoți și proști. Inteligența artificială n-are nevoie de revoluții pentru a controla lumea.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
GSP.RO
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Patronii cu mai multe insolvențe nu vor mai putea înființa alte firme. Nu păcălesc doar ANAF-ul, se plânge șeful Fiscului
Știri România 10:17
Patronii cu mai multe insolvențe nu vor mai putea înființa alte firme. Nu păcălesc doar ANAF-ul, se plânge șeful Fiscului
Harta zonelor lovite de un nou episod de iarnă cu ninsori puternice și temperaturi de până la -12 grade Celsius
BREAKING NEWS
Știri România 10:11
Harta zonelor lovite de un nou episod de iarnă cu ninsori puternice și temperaturi de până la -12 grade Celsius
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române
Fanatik.ro
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Elle.ro
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Anunțul făcut de Dragoș Bucur despre noul sezon „Visuri la cheie”. Când revine, de fapt, emisiunea pe micile ecrane
Stiri Mondene 10:00
Anunțul făcut de Dragoș Bucur despre noul sezon „Visuri la cheie”. Când revine, de fapt, emisiunea pe micile ecrane
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Stiri Mondene 09:14
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
ObservatorNews.ro
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax.ro
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Incident grav în Capitală. O femeie de 31 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5
KanalD.ro
Incident grav în Capitală. O femeie de 31 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5

Politic

Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Politică 07:48
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan premier, în loc de președintele României. Reacția lui Nicușor Dan
Politică 19 feb.
Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan premier, în loc de președintele României. Reacția lui Nicușor Dan
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
FCSB, OUT din play-off în cel mai nebun scenariu. Cum se poate ajunge la clasament în cinci. Toate calculele
Fanatik.ro
FCSB, OUT din play-off în cel mai nebun scenariu. Cum se poate ajunge la clasament în cinci. Toate calculele
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat