Nu o dată m-am bucurat când am văzut că am gândit la fel cu unii dintre ziariștii de la LEspresso. De pildă, recent, am citit un editorial de Loredana Lipperini (Il potere di oggi fa come vuole solo perché può | L’Espresso), la care nu am obiecții. Dimpotrivă, exact așa gândesc și eu. Că astăzi în lume suntem într-o situație descrisă deja de Pier Paolo Pasolini: anarhia puterii. Puterea, pentru că nu mai este contestată în mod real, a ajuns anarhică, arbitrară și caută, oricum, în mod natural, să devină absolută. Și asta are legătură cu slăbiciunea presei.

Gazetele sunt anticorpii fără de care o democrație nu poate funcționa. Cultura video la minisecundă, în care gândirea este abolită, n-avea unde să ducă în altă parte.



Dacă vă uitați la dosarele Epstein, veți vedea, sper, numitorul comun. El nu e dat de religie (răul nu e apanajul budiștilor, hindușilor, evreilor, creștinilor sau musulmanilor), nu e dat de ideologie (răul nu e nici de stânga, nici de dreapta), nici de vârstă (nu doar seniorii sunt nechibzuiți), ci de statut, de relația cu puterea.



Oamenii care au abuzat pe insula pedofililor au făcut-o pentru că au avut puterea de a o face și pentru că și-au surpat, în timp, frânele. Și-au avortat morala, s-au deprins să trăiască în afara eticului, au ucis, așadar, binele, adevărul și frumosul.



Unii, precum Trump, nu le-au întâlnit (binele, adevărul și frumosul) niciodată, fiind de la început până la sfârșit niște neisprăviți, oameni care nu și-au încheiat devenirea umană. Niște ciorne defecte.

Dar cheia corectă de înțelegere a lumii aici stă: în relațiile de putere. De aceea abuzează clerul când i se dă ocazia, de aceea abuzează și marxiștii când li se dă ocazia, fasciștii, Bovino ăla sau Musk la el pe penibila sa rețea socială. Toți!



Și toate acestea se întâmplă pentru că puterea nu mai este îndiguită, nu mai este controlată. Serviciile secrete și-au înlocuit misiunea, acum sunt agenți economici, practică șantajul ca artă. Educația a eșuat de când a renunțat la scopurile ei aristotelice de a-i îndruma pe indivizi spre virtute. Trăim vremuri integral strâmbe, capitalismul, precum s-a constatat, a decăzut în tehno-feudalism. Iar satrapii tehnologici vor toată puterea. Și, pentru că nimeni nu li se opune coerent, chiar o au.



Viața online plină de boți, idioți și roboți dictează vieții offline, cu mai vechii ei hoți și proști. Inteligența artificială n-are nevoie de revoluții pentru a controla lumea.

