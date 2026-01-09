Cartea aceasta despre înfrângerea Europei (în războiul cu rușii, care nu s-a încheiat, și cu ea însăși, care e în plină desfășurare), deși depășită pe alocuri de viteza de descompunere a politicii externe americane trumpiste, are meritul de a explica îndeajuns de limpede ce e în capul lui Putin.

Rusia și europenii se privesc în două oglinzi sparte și n-au cum să se înțeleagă.

Rușii gândesc în termenii clasici ai unui stat-națiune. Sunt conservatori, ba chiar retrograzi. Și, firește, violenți, brutali, cum au fost în toată istoria lor din ultimele multe sute de ani.

Pe de altă parte, europenii nu mai pot funcționa în paradigma restrânsă a unui stat-național, pentru că, între timp, s-a petrecut globalizarea. Nici dacă ar vrea, nu mai știu cum!

Mai mult, Uniunea Europeană nu este doar un club în care s-au adunat mai multe state-națiune.

Tocmai aici este și forța, dar și slăbiciunea proiectului european. Exploatată brutal, grație idioților utili de pe rețele, în folosul statului terorist rus.

Suveranismul ar însemna, într-o logică putinistă extremă, un stat național mai mult decât independent. Izolat. Un astfel de stat este astăzi Coreea de Nord. Subdezvoltarea e garantată.

Românii trăiesc într-o confuzie și mai mare. Statul național românesc prin excelență este cel ceaușist. Să facem deci Cântarea României?! 

Nostalgia exploatată sălbatic de guru G. și alți spălători de cadavre ceaușiste se izbește de realitatea anilor 1980.

Și realitatea e că o Românie a românilor (și doar a lor!) a fost statul cel mai înapoiat pe care l-au creat românii.

Și mai grav: era mai bine înainte. România Mare a fost, prin excelență, un proiect european. Regina Maria a fost o figură europeană, era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii, nu a lui Gerula. Fără generalul Berthelot, mai ținea România de la Iași până la Focșani. Cel mult.

La 1918, românii au conlucrat cu marile puteri europene, pentru a stopa – ce credeți?! – pericolul rusesc, reprezentat de bolșevism.

Hai să vedem. Marxism-leninismul a fost o încercare ratată de modernizare în viteză. Nu a fost o ratare oarecare. A fost o imensă tragedie istorică (dublată, în același timp, de câteva realizări spectaculoase pentru clasele de jos – de pildă, educația universală și gratuită).

Și tocmai aici e greutatea problemei. Căci viața se încăpățânează să rămână cum a descris-o E. Ionesco: sublimă, divină și oribilă în același timp.

Și comunismul are, ce să vezi, mai multe fațete. Dar la sfârșit rămâne realitatea că a născut prea mulți monștri (nu că nu ar naște și capitalismul monștrii săi…).

Totodată, în interiorul țării, românii au fost ajutați să dea România Mare de evrei, nemți și atâtea etnii – minoritare, dar nu mai puțin importante. Legionarismul n-a fost patriotism. A fost opera sinistră a unor criminali.

Secolul bun al românilor a început la 1848 și știm exact când și cum s-a sfârșit. S-a încheiat pe 31 decembrie 1947.

De când a rămas fără monarhie, de când și-a alungat Regele (de când a fost forțată să-l alunge), România a redevenit mică, apoi a ajuns meschină și, astăzi, irelevantă internațional.

„Epoca de aur” nu este doar o etichetă de propagandă. Este o minciună întemeiată pe un adevăr parțial (modernizarea, în același timp accelerată și greșită, printr-o orientare industrială a României socialiste pe bani împrumutați).

Faptul rămâne: România, când i-a fost cel mai bine în istorie, n-a fost opera unui trib unic.

Binele economic și binele cultural au fost produsul unor alianțe internaționale, în care România a fost membru însemnat, cum ar putea fi și acum. Nu obligă nimeni statul român să fie inept și o țară de mâna a doua, spre a treia, nici în NATO, nici în Uniunea Europeană.

Dregătorii români puși pe furat și învârteli de aparențe sunt cei care trădează interesul național. Ei sunt dușmanul din interior, ei au fost și ieri și ei vor fi și mâine. Iar poporul care îi secretă  și îi rabdă e complice, nu victimă, vai. Nu obligă perfidul Soros, nemernicul și dragul de el, România să fie acest Securistan, acest Sinecuristan, acest Rrromânistan!

Uite cum stă treaba: România și-a ales singură toți predoii, toate savonele și toți vanghelii.

Mai mult: interesul național e exact opusul a ce trăncănește acel guru în delir în limba sa de lemn. O Românie agrară, axată pe industria calului?! Spasiba, dar nu.

România trebuie să meargă exact în direcția opusă: să devină un stat european funcțional, un stat de drept, o democrație solidă, imposibil de deturnat cu gogoși către statul de gubernie culturală.

Încă una: apărarea valorilor de acum aproape două sute de ani (când ne-am ales cu domnul Eminescu) nu este, chiar deloc, în conflict cu apărarea valorilor de astăzi sau de mâine decât dacă vrei să creezi artificial un conflict.

E loc și de Eminescu (care nu era un naționalist fanatic și încuiat, ci un filogerman interesat de budism și sanscrită, un spirit universal!), e loc și de drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Care nu sunt un dat natural, nu le găsești în natură, ca pe mure. Sunt un construct al unui imaginar pozitiv. Dar acest imaginar poate redeveni oricând întunecat și primitiv.

României îi va fi mai bine dacă (și numai dacă) va rămâne în rândul statelor care apără victimele și nu premiază agresorii.

Pe de altă parte, izolarea ideologică europeană e și ea un fapt (așa cum o arată și Todd), dar asta pentru că India sau China sau Arabia Saudită sunt state pragmatice, care nu au de apărat moșteniri iluministe.

Dar Uniunea Europeană trebuie și poate să le apere. Marea civilizație europeană nu s-a născut din frică.

Pentru că nu criza economică din 2008-2010, nu pandemia, nu războiul lui Putin, nu valurile de imigranți, nu criza financiară actuală și nici măcar pierderea revoluției în câmpul inteligenței artificiale va îngropa Europa. Ci renunțarea la valorile sale esențiale.

Renunțarea la pluralism, la toleranță și la libertate. Așa va muri Bătrânul Continent – când și dacă le pierde pe acestea. Ele sunt semnele sale vitale.

Când nu va mai fi liberă, Europa va fi definitiv pierdută, iar România cu ea.

Dar până atunci mai durează, iar războiul cu Putin nu este deloc pierdut (și nici nu va pierdut). O pace justă  este necesară, desigur. O pace, dar nu o capitulare! 

Omenirea nu poate fi redusă la un tub digestiv, omul nu este nici doar un consumator, nici doar un sclav pe plantația unui țar scelerat. Și nici pe cea a unui oranjgutan care a prins gustul sângelui nevinovat. Curaj! 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Vremea în perioada 12 ianuarie - 8 februarie 2026. Urmează un val de frig, apoi temperaturile cresc peste normalul perioadei
Știri România 08:09
Vremea în perioada 12 ianuarie – 8 februarie 2026. Urmează un val de frig, apoi temperaturile cresc peste normalul perioadei
Suveraniștii din comandamentul „Vlad Țepeș” s-au înmuiat când au aflat că riscă 20 de ani de închisoare. Liderul grupului se crede „țap ispășitor” pentru „un popor ignorant”
Analiză
Știri România 07:00
Suveraniștii din comandamentul „Vlad Țepeș” s-au înmuiat când au aflat că riscă 20 de ani de închisoare. Liderul grupului se crede „țap ispășitor” pentru „un popor ignorant”
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
El a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa. Pe ce s-a bazat și ce așteptări avea de la român
Fanatik.ro
El a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa. Pe ce s-a bazat și ce așteptări avea de la român
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Stiri Mondene 09:40
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Cine este doctorul Cezar Amititeloaie, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 09:00
Cine este doctorul Cezar Amititeloaie, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
ObservatorNews.ro
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
StirileKanalD.ro
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului
KanalD.ro
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului

Politic

Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Politică 08 ian.
Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit altor entități publice
Fanatik.ro
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit altor entități publice
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii