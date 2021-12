Opinii Câteva lucruri fascinante pe care le-am aflat despre Europa secolului XIX în timpul unei plimbări hai-hui prin cartier Opinie de

Petre Barbu Duminică, 19 decembrie 2021, 07:16

Am ieșit la plimbare. Dacă o iau spre est, ajung la supermarket. Prețurile au început să mă sperie rău. Dacă o tai spre nord, dau în piață. E pustie la ora asta. Dacă mă întorc spre vest, mă opresc în parc. Nu mai am ce să văd în parc. Dacă mă răsucesc spre sud, mă lovesc de blocul meu... Dar am ieșit la plimbare, trebuie să mă mișc pe undeva!