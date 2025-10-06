Nu s-a depășit nivelul basmului popular în viziunea asupra lumii: lupta dintre bine și rău. Ce nu s-a înțeles e cine i-o fi stabilit pe ăia bunii? Trupa Taxi, desigur. Nivelul de lene a minții a fost subliniat deja de mai mulți comentatori. Nesfârșita campanie a unor oameni frumoși care arată cu degetul oameni urâți merge fără întrerupere de ani de zile. Asta nu arată decât ce nivel provincial de percepție au cei care se pretind „elite”.

Folkuțul răsuflat al trupei Taxi nu e de protest. Ne revoltăm împotriva a nimic și tot. Dar nu supără puterea  politică și mai ales economică niciodată. Revolta oamenilor frumoși e împotriva unor chestii diafane, împotriva somnului rațiunii, spun ei. Dar cine doarme mai adânc? Oamenii frumoși care nu provoacă establishmentul sau oamenii care provoacă establishmentul de azi ca să prindă un loc în față în viitorul trumpist?

Imediat s-a simțit vizată o tabără care a început să se lase fascinată de Trump și de „trezirea în conștiință” a bogătanilor care trăiesc sănătos, fac exerciții și citesc pliante despre daci. Însă cele două tabere de rinoceri sunt asemănătoare în acest punct. Nici ceilalți oameni frumoși, cei pe bază de conspirație, dacism, nu se iau de putere, dimpotrivă, ei ling anticipat noua față a puterii americane. Îi acuză pe alde Taxi că-s învechiți cu francejii și soroșiștii lor. Ei sunt cei la modă, ei cred că milionarii români pot salva România cu horeca și alte industrii evazioniste. Critica lor la Taxi e nulă.

Vocația de critică a puterii e praf, la ambele elite, și la elitele care vor biserici mici și burse vestice, și la elitele care vor tabere de masculinitate și miliardari pur români. Sunt mulți care încă se mai uită în gura lor fără să vadă esența. Ambele tabere sunt profund pro-inegalități, vor să se dea bine pe lângă mai-marii zilei. Iar astăzi, când lumea nu mai gravitează în jurul hegemonului american exclusiv, unii au rămas cu Europa, alții cu Trump. Două tabere aeriene, tembele și agresive. Sunt obsedate de liste, de acuzații fără fond, de ciorovăială fără nicio țintă.

Pe cine critică Taxi? Eu zic că discuțiile simple, populare ar trebui să le dea de gândit fanilor trupei și frumuseților morale adunate în clip: sunteți atât de buni și de frumoși și nu vorbiți măcar despre chestii banal de presante, război, crime de război, bugete hăcuite la educație, Nicușori Dani și Bolojani care au salvat ratingul de țară tăind de la cei mai slabi. Când ăia pe care-i critici au subiecte mai proaspete și mai la zi decât miorlăielile tale, poate ar cam trebui să o lași mai moale cu „subversiunea”.

În opoziție cu acești sâcâitori oameni frumoși, ar trebui să fie niște „oameni urâți”. Cine-s ei? Poate știți, poate nu, dar Marin Preda și-a intitulat, în primă fază, celebrul roman „Moromeții” fix așa: „Oameni urâți”. Oamenii urâți erau țăranii, oamenii uitați de modernizare, oamenii care se stâlceau sub muncă și nevoi. Preda a fost un mare scriitor și intelectual tocmai pentru că a scris ca fiind el însuși un „om urât”. Acum avem ”elite” care cu modestie se dau bune și frumoase.

Da‘ ați citit „Rinocerii”?

În fine, să vorbim și despre „Rinocerii” lui Ionesco, fix acel tip de operă citată des și citită rar. Un domn cam bețivan, Bérenger, stă și tot bea dea frică într-o comunitate în care toți devin rinoceri (la propriu). Rinocerita e o boală care atacă împreună cu noi credințe în legile junglei, ale naturii. Rinocerul vrea să termine cu morala, cu umanismul. Ionesco avea clar intenția de a critica dictaturile interbelice. Pe urmele sale, trupa Taxi pare „Logicianul” din piesă cel care devine rinocer, dar păstrează un element umanoid pe cap, o pălărie de paie.

Însă, în piesa lui Ionesco, este vorba de oameni care o iau razna după ce sunt foarte siguri de propriul adevăr. Mai ales aceștia devin rinoceri. Nu mă omor după piesa lui Ionesco nu e cea mai bună a lui, dar e un text clar, clasicizat deja, are farmecul ei parabolic și mesajul destul de didactic. Rinocerii produc alți rinoceri. Cei care le știu pe toate se transformă încet în bestii. Furia și certitudinea produc în piesă rinocerii. Taxi ne prezintă rinocerul pasiv-agresiv.

Nu îndrăznesc să le recomand oamenilor buni și frumoși să se apuce de băut, precum Bérenger. Doar le amintesc că din strategia asta a formării unor elite s-au născut și figurile de tip Puric sau Georgescu, și ăștia se cred elite alternative.

Mai toată lumea a observat că s-a strâns în clip cam toți suporterii dreptei la ultimele rânduri de alegeri. Ei se dau apolitici, dar unii au ștampilat direct ”Băsescu” în frunte, alții se propun doar în versiunea de profesioniști ai europenismului, ai occidentalismului. Ce nu par să înțeleagă e că pot face un clip fix pe aceeași muzică și pe aceleași versuri cu viguri ale extremei drepte eroizate, cu alde Potra, Georgescu și băiețeii dacici din taberele de recuperare a masculinității. Nu s-ar pierde nimic din ”mesaj”, pentru că mesajul e gol.

Deci tot ce vă mai pot recomanda este să organizăm o rezistență a oamenilor urâți. Oamenii urâți sunt cei nesuferiți, cei care pun întrebări nesuferite (de ce nu pot trăi din salariu?, de ce flirtăm cu războiul? etc.). Fiți urâți, nu fiți rinoceri.

